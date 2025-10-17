為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    115年林鐵北門驛修復 10/20重現風華

    2025/10/17 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    阿里山林鐵北門驛已有115年歷史，整修後委外營運，20日將重新開張。（記者王善嬿攝）

    阿里山林鐵北門驛已有115年歷史，整修後委外營運，20日將重新開張。（記者王善嬿攝）

    提供輕食、文創商品服務 福森、栩悅號VIP候車室列第二階段規劃

    阿里山林業鐵路車站北門驛為嘉義市市定古蹟，距今有一一五年歷史，因木結構遭蟲蛀、牆面油漆剝落等，經整修施工一年半，去年十一月完成驗收，由雄獅旅行社得標取得營運權，雄獅規劃第一階段販售文創商品、輕食，將於廿日重新開張營運，第二階段打造林鐵觀光列車「福森號」與「栩悅號」VIP候車室，再現北門驛風華。

    北門驛座落於嘉市共和路街區，一九一〇年以木造建築興建，一九九八年經市府公告為市定古蹟，由林鐵及文資處負責辦理整修工程。

    整修工程斥資二六〇七萬元，自二〇二三年三月連同與相鄰的木構檢車室一併整修，去年十一月完成驗收；因應林鐵行車業務繁重、建築結構更新，北門驛整修後，林鐵定期列車不再停靠於此，改至對面麗星大飯店一樓「新北門車站」停靠。

    林鐵及文資處副處長周恆凱說，去年七月林鐵嘉義至阿里山全線復駛，依國有財產法辦理北門驛及觀光列車福森號、栩悅號公開標租案，由雄獅得標營運，履約期間六年，自二〇二四年二月至二〇三〇年二月，營運績效良好得續約三年，其中北門驛每年可收取租金六萬、權利金六十五萬。

    市府文化局文資科長林朝基說，林鐵及文資處與雄獅提交的室內裝修計畫及古蹟管理維護計畫，已獲審查通過，整修後的北門驛取得使用許可。

    周恆凱表示，雄獅與薰衣草森林股份有限公司合作，北門驛第一階段廿日營運將提供輕食、文創商品、在地咖啡、茶飲等服務，還自行研發沙鍋魚頭口味霜淇淋；第二階段規劃作為福森號、栩悅號VIP候車室。

