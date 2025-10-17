為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水林7村沒診所 北港醫院團隊進駐

    2025/10/17 05:30 記者李文德／雲林報導

    健保署公告雲林縣有十三鄉鎮列醫療不足區，更有三鄉鎮更列資源缺乏，其中包括水林鄉。為挹注醫療資源，縣府昨啟動偏鄉醫療照護專案，由中國醫藥大學附設北港醫院（北港媽祖醫院）醫療團隊進駐水林鄉，盼讓民眾獲得完善醫療照護。

    衛生局指出，目前縣內執業西醫師九六〇人，每萬人口醫師比為十四．七人，低於全國平均二十四．二人，其中大埤、元長、水林鄉更是低於二．五人，被健保署列為醫療缺乏區，凸顯醫療資源不足、不均困境。

    衛生局長曾春美表示，去年起推動「偏鄉醫療照護專案」，首站針對古坑草嶺、石壁、樟湖等偏遠山區設立假日醫療站，並由台大雲林及成大斗六分院辦理巡迴醫療及全人健康照護加值方案，現已服務逾五百名居民，也揪出十多名癌症患者。

    曾春美表示，因水林鄉醫師比僅有二．三人，尤其蕃薯、松北、松中等七村無醫療診所，所以和北港媽祖醫院合作，將醫療照護專案觸手延伸至松中村蕃薯會社。

    北港媽祖醫院院長吳錫金說，將整合醫師、藥師、護理師、營養師等團隊等照護資源，每周三下午當地有一名醫師看診，更安排實地訪視，提供整合性健康服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播