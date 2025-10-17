水林7村沒診所 北港醫院團隊進駐

健保署公告雲林縣有十三鄉鎮列醫療不足區，更有三鄉鎮更列資源缺乏，其中包括水林鄉。為挹注醫療資源，縣府昨啟動偏鄉醫療照護專案，由中國醫藥大學附設北港醫院（北港媽祖醫院）醫療團隊進駐水林鄉，盼讓民眾獲得完善醫療照護。

衛生局指出，目前縣內執業西醫師九六〇人，每萬人口醫師比為十四．七人，低於全國平均二十四．二人，其中大埤、元長、水林鄉更是低於二．五人，被健保署列為醫療缺乏區，凸顯醫療資源不足、不均困境。

請繼續往下閱讀...

衛生局長曾春美表示，去年起推動「偏鄉醫療照護專案」，首站針對古坑草嶺、石壁、樟湖等偏遠山區設立假日醫療站，並由台大雲林及成大斗六分院辦理巡迴醫療及全人健康照護加值方案，現已服務逾五百名居民，也揪出十多名癌症患者。

曾春美表示，因水林鄉醫師比僅有二．三人，尤其蕃薯、松北、松中等七村無醫療診所，所以和北港媽祖醫院合作，將醫療照護專案觸手延伸至松中村蕃薯會社。

北港媽祖醫院院長吳錫金說，將整合醫師、藥師、護理師、營養師等團隊等照護資源，每周三下午當地有一名醫師看診，更安排實地訪視，提供整合性健康服務。

