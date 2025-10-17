全運會明開幕 雲林縣立田徑場周邊今起禁停

違停者將舉發並拖吊 提供5處停車場、4路線接駁

一一四年全國運動會將於明（十八）日至廿三日在虎尾鎮雲林縣立田徑場舉行，十八日開幕式預估將湧入一萬五千名觀眾，今天晚上八點起警方將對田徑場周邊及建成路實施交通管制；而雲林縣各高中職及國中小學學校，今（十七）日起到廿六日一連放假十天。

縣警局指出，從今天上午九時起至十八日活動結束，包括虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街（虎興東二路—虎興南路）、永興南五街（建成路—虎興南七路（建成路—虎興南路）、虎興南路（雲九二—永興南七路）、永興路慢車道（雲九二—虎興東二路）公告禁止停車，違停者將舉發並拖吊。

交管期間 當地居民可憑證件通行

針對全運會，縣府共規劃四條接駁路線，有一百三十部接駁車，從斗六火車站、斗南火車站、P五停車場、雲林高鐵站、P六停車場往返活動會場轉運站接送民眾；開車民眾，則規劃包括縣道一四五乙、縣道一五六乙、雲禾大橋等做為主要進出動線。

開幕當天會場周邊有五處汽車停車場及兩處機車停車場，提供超過五千個汽車車位及二千七百個機車車位。管制期間，當地居民則可憑通行證或證件通過管制站。

因應賽事 縣內中小學今起連放10天

全國運動會預定明天開幕到廿三日閉幕，為了配合全運會舉辦，雲林縣各級高中職及國中小學廿日到廿四日停課五天，十月廿五日台灣光復節則提前到十七日補假，加上十八日、十九日、廿五日及廿六日例休假，雲林縣學子將可連休十天長假，有的家長安排子女一起旅遊，不過也有家長反應，還是得上班又要找人幫忙看顧小孩，相當頭痛。

