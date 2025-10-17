台南增5處充電站 年底區區有快充站

台南市建置第3批5處電動車充電站，昨在麻豆「曾文市政願景園區」啟用。（記者楊金城攝）

台南市建置第三批五處電動車充電站，昨天在麻豆「曾文市政願景園區」啟用，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級，呼應市府打造低碳城言、縮減城鄉差距、打造均衡發展的施政目標，市長黃偉哲說，市府、民間合作，年底前全市有一千席充電格位啟用、全國唯一區區有充電站、區區有快充站，減少車主的里程焦慮。

黃偉哲指出，台南市政府獲得環境部二．五億經費，將設置一八〇席二〇〇kW快充格位（含四席三五〇kW超快充格位）及二六六席十一kW慢充格位，分布於全市卅七區二〇二處公共停車空間，讓偏鄉地區與市區享有同等的公共服務水準，市民和遊客車主都能使用便利。台達電負責營運，配合建置充電站也出資約三億元。

交通局局長王銘德指出，市府建置第三批充電站啟用五處，有十席快充格位及三席慢充格位，包括麻豆曾文市政願景園區、東山區東山運動公園停車場、東山區東山路外停車場、官田區官田衛生所、鹽水區鹽水機車考照練習場，駕駛人如占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發將依停車場法處一二〇〇元罰鍰。第一至第三批總計有廿七處充電站的十八席快充、卅四席慢充停車格位啟用，下月還有多處啟用。

