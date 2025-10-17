退場學校變基地 台南樂齡學習獲特優

外籍教師教樂齡中心長者學英語。（台南市府提供）

創新開設世代共融學習及特色課程 拿下教育部最高獎勵金250萬元

讓學校不只是孩子的天地，也是銀髮族的新樂園！台南市積極推動終身學習，並把退場私校與停辦小校轉型為樂齡學習、交流與培訓基地。這項創新亮點獲教育部「一一四學年度推動樂齡學習政策計畫」特優獎，拿下最高獎勵金二五〇萬元，再度證明「不只年輕人會學，長輩也超會學」。

長輩笑說「上學比孫子還忙」

台南市樂齡中心由學校或民間團體承辦，結合學校優勢，開設世代共融學習課程；另也媒合優質民間團體，開辦各項特色課程，設計亮點滿滿。像左鎮的祖孫共學「鬥牛陣」、大內的「樂活森林成長趣」、東山的「客家東山樂齡活」等，還讓長輩和孫子一起學、一起玩。「以前以為退休就只能在家看電視，現在每週都有課可以上、有朋友可以上LINE聊天」學員林阿嬤笑說，「孫子都說我比他還潮」也有學員笑說「上學比孫子還忙」。

旅行等多元課程 吸引外縣市參訪

更特別的是，台南首創將退場學校改造為樂齡場域，原台灣首府大學退場後，轉型曾文市政願景園區，部分空間提供「樂齡幸福柚智園」由樂齡學習示範中心進駐，並結合園區各局處資源，推出戶外文史踏查、公車輕旅行、親子營隊、數位運用等多元課程，吸引老幼民眾參與，也成為各縣市交流參訪重要基地。

修課人次突破20萬 六都第一

南市目前卅七個行政區共有卅八所樂齡學習中心、二九三個拓點，修課人次突破廿萬，是六都第一；二一〇三位志工、七一五名具證照講師更是全國之最，堪稱「全台最會學、最愛學的城市」。

教育局指出，這筆獎勵金將用於輔導中心經營、師資與志工增能培訓、中心交流觀摩、成果發表等計畫，持續提升教學品質，並吸引更多志工參與服務，讓學習資源遍及全市。

教育局局長鄭新輝說，市府這幾年在師資培訓、輔導訪視與創新課程推動上全面升級，讓台南的樂齡政策更有溫度、更接地氣。未來將持續投入資源，讓退場校園轉型為樂齡學習基地，打造屬於台南的樂齡品牌。

