北市頒「金輪獎」 得獎駕駛︰把乘客當家人朋友

獲得北市「金輪獎」的計程車女運將陳慧瑰，行經斑馬線前必定停車確認，讓行人安全通過。（記者董冠怡攝）

台北市昨天舉行第卅屆「金輪獎」頒獎，今年有一七七組個人與團體獲獎，已服務卅二年的首都客運二二六路線公車駕駛陳隆城說，想做得持久關鍵在於把乘客當家人，以及保持平常心別想太多，面對投訴等不愉快，「裝傻一點就好了」，避免衝突影響行車安全；計程車女運將陳慧瑰熱愛開車，一開就是廿五年，行經斑馬線前必定停車確認，讓行人安全通過，獲獎是對其長期致力交安的肯定。

陳隆城說，曾任大型復康巴士駕駛，常接觸到養老院、教養院住民，將這些經驗及對父母的懷念之情，寄託於上下公車不便的長者和輪椅族，能服務群眾很有意義，以把乘客安全送達目的地為使命。

但他也感慨，現今投訴文化盛行、交通狀況複雜，遵守禮讓行人的禮儀規範外，希望行人穿越斑馬線時可以專心走路，不要聊天、滑手機，不然公車乘客也會抱怨時間被耽誤，讓駕駛為難。

陳慧瑰表示，畢業後於修車廠從事文書工作，發現自己喜歡操控方向盤，加上時間彈性，可以兼顧家庭，因此選擇考取職業駕照擔任計程車駕駛，樂在其中，「客人就像我的朋友！」

她說，現今越來越多女性投入運將行列，非常開心。除了當街攔車，還有如雨後春筍般的計程車隊，這樣很好，最重要的是把客人平安送到目的地，並落實慢看停、停看聽的交安守則。

服務32年的首都客運226路線公車駕駛陳隆城獲「金輪獎」，他以將乘客安全送達目的地為使命。（記者董冠怡攝）

