《新壽北士科動土》建管處談判期間發雜項執照 未回報蔣萬安

新光人壽昨舉行北士科T17、T18動土典禮。（記者鹿俊為攝）

議員批螺絲鬆滿地 李四川︰雜照不可能報到府級 不想造成為輝達卡新壽觀感

新光人壽昨舉行北士科T17、T18動土典禮，國民黨市議員林杏兒昨在議會表示，新壽於今年六月十三日向市府申請雜項執照，建管處竟於市府與新壽談判過程中，於十月八、九日發照，且未回報市長蔣萬安與副市長李四川，「市府螺絲鬆滿地」，讓蔣萬安背黑鍋。李四川強調，雜項執照不可能報到府級，市府依法辦理，不要讓外界認為為了輝達故意卡新壽。

林杏兒︰讓新壽有了操作空間

林杏兒昨在市議會工務部門質詢指出，新壽在六月十三日申請連續壁雜項執照，建管處在十月八、九日發照；新壽與輝達的MOU在九月卅日到期，此時已是市府與新壽談判的過程，在談判過程發給新壽執照，讓新壽有了操作的空間，市府處於被動的角色，詢問「有沒有回報市長跟副市長？」建管處長虞積學表示，因為是一般雜照的申請，沒有特別回報。

林杏兒不滿說，新壽不是一般案件，是攸關北市經濟發展重要的指標，竟然沒有第一時間回報府方，「市府螺絲鬆滿地」。都發局長簡瑟芳說明，地政局定期詢問T17、T18的進度，再向都發局確認後回報府方，讓府方掌握進度。

建管處︰若實質施工 將開罰9千元

簡瑟芳表示，昨天的動土典禮沒有依法申報開工，不符合開工要件。虞積學解釋，核發的雜照還沒申報施工，昨天是民間的動土儀式，跟建築法的申報開工不同，若後續有開挖地下室、施作連續壁等「實質施工」，將依違反建築法開罰九千元。

李︰依法發照 尚未收到開工申請

李四川昨受訪澄清新壽說之前無法依法開工，強調新壽於二〇二三年五月、七月分別取得T17、T18建照，二〇二四年二月、三月申報開工，至今沒有動工。六月又來申請雜項執照，市府依法發照，但尚未收到開工申請，若在沒有申報的情況下開工，就是違法；反倒是已合法申報開工的，卻一年沒動靜。

對於林杏兒質疑核發雜照未回報府方，「市府螺絲鬆滿地」，李四川說明，雜照不可能報到府級，之前都發局、建管處曾詢問T17、T18建照變更等程序要不要控管？市府的態度是「不必」，依照一般程序審查，依法辦理，不要讓外界有市府為了輝達故意卡關新壽的印象。

法務局長︰「新新併」後新壽會消滅

民進黨市議員鍾佩玲表示，新壽動土了，法務局還有什麼手段反制？法務局長連堂凱表示，新壽在明年一月一日「新新併」後會消滅，新壽在此之前，工程面不可能有突破性的進度；從今年三月市府表態不支持換約後，新壽也沒有積極趕工，因此到明年一月一日，市府就會趁勢把土地收回。

