高虹安高調出席活動 議員促釐清停職定義

呼籲竹市府請中央函釋 讓公務員據以依法行政 勿讓政治凌駕法律

新竹市涉貪停職超過一年的市長高虹安，前天公開出席市府舉辦的鹽港溪流域自行車道啟用典禮，上台致詞及騎乘自行車，頻踩法律紅線及社會觀感底線，引發議論。綠營市議員林盈徹痛批一審貪污罪成立、被停職中的高虹安出席官方辦的活動，實在荒誕離譜，不只挑戰社會觀感，更形同對市民信任的嘲諷；市議員廖子齊也呼籲市府主動請中央函釋，讓公務員依法行政，不要讓政治凌駕法律。

議員批 對市民信任的嘲諷

市府民政處長施淑婷回應，鹽港溪流域自行車道是高虹安兩年前參與開工，市府邀請高虹安以貴賓身分參與啟用典禮給予祝福，高虹安致詞時也表明「感謝邱代理市長邀請」，參與此行程並無不妥。

林盈徹說，放眼台灣地方自治史，恐怕首次看到停職中的縣市首長，還能風光出席市政活動、接受掌聲，更離譜的是，代理市長邱臣遠還讓高虹安出席，難道這就是市府對廉政與公務倫理的態度？不只是挑戰社會觀感，更形同對市民信任的嘲諷。

他呼籲市府正視市民的感受與期待，回歸廉政與公務倫理的正軌，應用行動證明，「清廉」不是口號，而是執政最基本的態度。

民政處：高以貴賓參與無不妥

市議員廖子齊也批，高虹安是停職不是請假，市政不是高虹安的個人舞台，呼籲高虹安停止模糊界線，市府也應依法行政，當「停職」與「在職」的界線被故意模糊，不僅讓市政執行更加混亂，也讓邱臣遠陷入尷尬、市府同仁無所適從。

廖子齊要求市府民政處自治行政科應主動送中央函釋，釐清停職的定義，讓公務員有明確依據，能依法拒絕不當指令；且不應讓政治凌駕法律，讓公務員成為風暴的犧牲者。

