斥資7700萬 頭份3里聯合活動中心動工

苗栗縣頭份市為全縣人口最多也是少數正成長的地區，由蟠桃里「分家」出來的文化里、中興里，三里現今計有超過一萬三千人，長期無社區活動中心，頭份市公所大手筆，於市價一坪六十五萬元的大亨都市重劃區內，興建三里聯合社區活動中心（上圖，示意圖，頭份市公所提供），昨動工，預計明年底完工。

3里逾1.3萬人 長期無活動中心

頭份警分局後方文教用地於兩年前解編，推動頭份市大亨自辦市地重劃，面積近三．三五公頃，除還地於民近二．五公頃的建築用地，政府無償取得鄰里公園兼兒童遊樂場用地、廣場兼停車場用地及道路用地。

請繼續往下閱讀...

頭份市公所考量該重劃區所在的中興里及周邊蟠桃、文化里，三里人口逾一萬三千人，長期缺乏社區活動中心，遂規劃利用區內的公有地部分土地，興建一棟聯合活動中心，供三里使用。

新建工程開工儀式昨由市長羅雪珠主持，與各界嘉賓共同祭拜祈福工程順利平安。公所簡報指出，工程總經費為七千七百萬元，總樓地板面積約三百二十坪，將新建一棟四層樓之社區活動中心，預計於明年底完工。

依據市價，大亨自辦重劃區內之建地一坪六十五萬元，三里聯合活動中心可謂坐落於黃金地段，三里長均表示，會珍惜使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法