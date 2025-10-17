男貼「台中普發4萬圖卡」 裁定不罰

台中陳姓男子，今年七月在網站上張貼「年終獎金每人普發四萬，台中市超徵一二〇億學者促還富於民」圖卡，造成民眾瘋傳，台中市南區區公所接獲民眾詢問，除向市府反映也同步報警，警方依違反社會秩序維護法移送法辦，不過法官認為，陳男僅是就公共議題提出其個人意見，並無散布謠言可言，屬言論自由範疇，裁定不罰。

陳男開庭時，否認違反社會秩序維護法，辯稱自己支持這個意見是因為盧秀燕曾同意中央普發一萬元的這個議題，既然台中市政府也有超徵稅額部分，普發現金予台中市民應該也是合理的。



法官認為，陳男所發圖卡，是就台中市長盧秀燕同意中央普發一萬元的公共議題提出其個人意見，進行公共討論，並無散布謠言可言。

且民眾詢問區公所，並非代表詢問的民眾有不安情形，僅是基於懷疑態度，或基於好奇心態，尚難以此認定影響公共安寧，因此認定屬言論自由範圍，裁定不罰。

對此裁定，台中市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、陳雅惠都認為，盧市長自己可以要求中央發一萬，民眾不能說發四萬？這是針對公共議題的討論，難怪被法院打臉。

台中市副市長黃國榮則表示，尊重司法判決，不會提出抗告，因網路傳播速度極快，涉及政府政策或公共資源分配等議題，提醒民眾以官方公告為準。

