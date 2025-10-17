台中物調券發放 挨批分配失衡

台中市府2023年起發放物調券，每次發放都大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

台中市政府二〇二三年起發放物調券，現金一〇〇元換二〇〇元券，每次發放都大排長龍，近兩年共發放三波、一〇五萬張物調券，市議員楊典忠、林祈烽質疑物調券發放時間與地點不公平，今年潭子七五〇張，石岡卻掛零，批市府一年編列預算七千萬元，卻讓物調券淪為「特定區域振興券」，造成「新的城鄉差距！」

潭子發750張 石岡卻掛零

楊典忠指出，對於不在市府發放範圍的基層店家、攤販，買氣轉移，生意下滑，而且行政區發放數量也嚴重失衡，人口僅一．八萬的中區卻有七萬六九〇〇張，平均每人可分得四．三張，是全市最高，要求市府應該廣發、普發物調券，讓所有店家、攤販都能納入受惠範圍。

請繼續往下閱讀...

蔡耀頡議員則批物調券亂象，還出現代排服務，讓民眾日曬雨淋，為何不能數位化。

市府經發局長張峯源回應，物調券發放數是以市場攤位、商圈數，以及夜市攤位計算發放。

另外，市議員林祈烽質疑，盧秀燕市長上任七年，全市商圈數仍維持二十三個，但一中商圈從排名全台十大商圈第一名跌落第十名，逢甲商圈更跌出十名外，出租店面四處可見，批市府「生不出也不會顧」，市府應提高商圈輔導獎勵補助。

市府表示，每年均編列四百五十萬元補助經費行銷，也與市府各項活動搭配共同行銷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法