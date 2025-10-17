盧秀燕代言台中購物節 宣傳費暴漲150%

台中購物節活動將於24日登場，多位民進黨議員昨天批購物節無成效，完全達不到提升中市庶民經濟的功能。（記者蘇金鳳攝）

議員批為盧擦脂抹粉 市府不願將抽現金改抽現金券 無法讓消費留台中

台中購物節活動將於二十四日登場，多位民進黨議員昨天在市議會痛批市府高喊購物節國際化，但統計去年外籍人士只有二七八四人登入台中app，「這是什麼成效？」甚至議員們要求市府應將抽現金改為抽現金券，讓消費留台中，但是市府還是堅持抽現金，質疑既可抽獎辦購物節為何不能普發現金。

經發局︰消費才能抽現金 已達成效

經發局指出，台中購物節去年首推國際化，吸引超過四〇國外籍人士參加，資訊廣傳至四十七國及亞洲五〇〇間以上飯店。今年將持續深化，新增外籍人士專屬獎項；經發局長張峯源表示，民眾要在台中市消費才能抽現金，此過程就已達到經濟成效。

陳淑華︰去年來台785萬人 僅2784人登入app

議員陳淑華表示，台中購物節今年進入第七年，但是推廣方式還是沒有創意，根據統計，去年來台旅客人數七八五萬餘人，粗估兩個月約一三〇萬人，以一成停留台中來計算也有十三萬人，但實情是只有二七八四人登入台中app；而統計至今年三月，光台中市外籍工作人士就超過十萬人，「這是什麼成效」？

陳淑華更強調，過去代言人分別是謝金燕、林美秀等人，宣傳經費九六二萬元，這二年由盧秀燕擔任代言人，宣傳費都高達一四八三萬元，宣傳費高漲為一五〇％，根本是為盧秀燕擦脂抹粉。

議員陳俞融表示，購物節重要目的就是要提振中市庶民經濟，以抽現金來吸引民眾消費，但是抽中者，不見得在台中消費，她一再呼籲市府改為抽限定台中的現金券，但經發局仍不採納，完全達不到提升中市庶民經濟的功能，既然可抽獎辦購物節為何不能普發現金？

陳俞融︰抽獎辦購物節 不能普發現金？

議員謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠則指出，台中購物節發票登錄大多都是市民日常消費，去年設籍台中市消費占比高達八一．五九％，外縣市消費占比只有八．七一％，市府根本是自我行銷的表演經濟。議員鄭功進則是批評市府辦購物節根本就是大撒幣，每年花大錢舉辦，未能照顧小民經濟的商圈、市場及攤商，績效也是一再膨風。

