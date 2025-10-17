校事會議引發濫訴 教團喊廢除

高雄市多個教團聯合發聲，希望政府廢除校事會議制度，避免濫訴癱瘓校園行政。（記者許麗娟攝）

去年四月底「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修法上路一年多來，原為淘汰不適任教師的「校園事件處理會議」調查機制，反而引發失控濫訴亂象，高雄市中小學校長協會等教育團體昨日公開呼籲「廢除校事會議」，別讓教學現場成為辦案戰場。

校園成辦案戰場 近半不成立

高市中小學校長協會理事長丁吉文說，失控濫訴讓老師害怕踩到輔導與管教紅線，只能明哲保身的消極教學，這個惡果最後只會落在孩子的受教品質上。

匿名投訴 破壞親師生關係

高雄市教育產業工會理事長李賢能提及，曾有學校光是一個家長的投訴，前後就花了七十萬元，還沒算背後人力的隱形成本，且匿名投訴也破壞親師生的關係。

高雄市議員陳慧文表示，去年四月新法上路以來，高雄市學校受理的案件八成以上會啟動調查程序，近半案件不成立，確定不適任者只佔所有成立案件的二％，且每件要動員二十四到五十人，花費二萬六千元以上，花費大量成本處理根本不成立的檢舉。

高雄市教師職業工會也提出匿名檢舉案件、重複投訴、或無事證的投訴，應依法不予受理，以及大小案分流制度，避免荒謬的「小案大辦」現象。

高雄市教育局回應，教團的建議均予以重視，將彙整意見後，適時提供教育部國民及學前教育署作為法規檢討與制度精進之參考。

