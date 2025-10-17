為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    校事會議引發濫訴 教團喊廢除

    2025/10/17 05:30 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市多個教團聯合發聲，希望政府廢除校事會議制度，避免濫訴癱瘓校園行政。（記者許麗娟攝）

    高雄市多個教團聯合發聲，希望政府廢除校事會議制度，避免濫訴癱瘓校園行政。（記者許麗娟攝）

    去年四月底「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修法上路一年多來，原為淘汰不適任教師的「校園事件處理會議」調查機制，反而引發失控濫訴亂象，高雄市中小學校長協會等教育團體昨日公開呼籲「廢除校事會議」，別讓教學現場成為辦案戰場。

    校園成辦案戰場 近半不成立

    高市中小學校長協會理事長丁吉文說，失控濫訴讓老師害怕踩到輔導與管教紅線，只能明哲保身的消極教學，這個惡果最後只會落在孩子的受教品質上。

    匿名投訴 破壞親師生關係

    高雄市教育產業工會理事長李賢能提及，曾有學校光是一個家長的投訴，前後就花了七十萬元，還沒算背後人力的隱形成本，且匿名投訴也破壞親師生的關係。

    高雄市議員陳慧文表示，去年四月新法上路以來，高雄市學校受理的案件八成以上會啟動調查程序，近半案件不成立，確定不適任者只佔所有成立案件的二％，且每件要動員二十四到五十人，花費二萬六千元以上，花費大量成本處理根本不成立的檢舉。

    高雄市教師職業工會也提出匿名檢舉案件、重複投訴、或無事證的投訴，應依法不予受理，以及大小案分流制度，避免荒謬的「小案大辦」現象。

    高雄市教育局回應，教團的建議均予以重視，將彙整意見後，適時提供教育部國民及學前教育署作為法規檢討與制度精進之參考。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播