BLACKPINK週末開唱 高雄成粉紅之都

大港橋與高雄流行音樂中心亮粉紅燈光迎接BLACKPINK。（高市府提供）

6大地標連7晚打出粉紅燈光 市長陳其邁更PO出粉紅頭髮照

韓國天團BLACKPINK本週六、日二度巡迴高雄開唱，不但六大地標打出粉紅燈光，前總統蔡英文、市長陳其邁更PO出粉紅頭髮照，高雄宛如「粉紅之都」，全城應援BLACKPINK。

市府卯足全力行銷 全面應援

暌違兩年、BLACKPINK再訪高雄開唱，為迎接天團與數萬歌迷，高市府卯足全力，在城市行銷與公共服務上全面升級，市長陳其邁前晚在臉書粉專PO出粉紅頭髮引爆話題，吸引前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人跟進換「粉髮」，高雄市籍立委、議員「粉粉」響應，連人氣超高的高捷貓站長蜜柑昨晚也戴上粉色汗蒸幕羊角毛巾加入「粉髮」陣容，超萌造型連陳其邁也按讚，讓高雄宛如粉紅之都，全城粉紅應援BLACKPINK。

經發局設打卡牆 推隨播即跳舞蹈賽

經發局推BLACKPINK應援，除延續面額五十元商圈夜市優惠券，還推出韓味美食JUMP吃最優惠、K-POP RANDOM DANCE隨播即跳舞蹈賽、主視覺打卡牆，讓粉絲追星體驗更濃烈。市府與演唱會主辦單位合作，連續七晚於六大地標進行「LIGHT UP 高雄 IN PINK」，高雄市立圖書總館、大立百貨、H2O HOTEL等也主動加入粉紅行列，整個城市都粉粉的。

高捷加班 左營站啟用寄放行李服務

擔綱接送歌迷重責的高雄捷運，先透過美麗島站參與粉紅點燈應援，昨再宣布啟動演唱會加班車模式及R16左營站人工寄放行李服務。

高捷表示，全車隊四十二列車都將待命，以空車加班車及縮短營運班距做法，散場時往小港班距（往高鐵左營站）可達三分鐘一班，當日末班車則於廿四時由各端點站發車。R16左營站人工寄放行李是歷來第三度啟用（前兩次為魔力紅、告五人），寄放空間位於閘門內付費區，歌迷在演唱會後可搭車到R16，免出站領完行李再搭車至目的地，寄放時間為十月十八、十九日每日下午四時至晚上十一時，每件行李均一價一百元。

前總統蔡英文跟進Po出AI粉髮照。（擷取自蔡英文Threads）

高雄市長陳其邁換上「粉髮」引爆話題。（擷取自陳其邁臉書）

