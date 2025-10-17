車城海口漁港 遊艇浮動碼頭動土

車城鄉海口漁港遊艇浮動碼頭工程動土。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣政府昨於車城鄉海口漁港舉辦遊艇浮動碼頭工程動土，預計明年五月完工，未來將提供二十七個席位，包括五個六十呎以下及六個四十呎以下船位，搭配水電柱、智慧管理系統，打造南國海洋休憩新亮點；縣長周春米強調，這是基礎建設升級，更是海洋觀光產業的關鍵一步，盼帶動遊艇經濟，活絡周邊商機。

明年5月完工 提供27個席位

近年國內遊艇登記及駕照數暴增，國人熱衷海域遊憩，屏東縣府因應需求，爭取中央補助擴建海口漁港遊艇設施，總經費五千五百萬元，中央補助三千八百五十萬元，縣府挹注一一千六百五十萬元；周春米表示，海口地理位置優越，完工後將吸納更多遊客，取代老舊後壁湖碼頭的負荷，促進漁港轉型為休閒碼頭。

請繼續往下閱讀...

轉型休閒漁港 取代後壁湖碼頭

周春米說，海口港發展分為三部曲推動：第一部曲為已成為在地品牌的「看海美術館」；第二部曲為「海口港沙灘整治工程」；第三部曲則是昨日啟動的「觀光遊艇港建設」；這三項建設串聯藝術、人文與海洋產業，讓民眾來訪恆春半島時，不再只是直奔墾丁，而能在枋山、車城一帶駐足，體驗更多元的觀光魅力。

整合AI影像識別 無人化管理

縣府交旅處指出，碼頭將整合AI影像識別、人臉辨識及AIS船舶追蹤數據，結合智能支付與能源監測系統，實現無人化管理，並以大數據分析優化運營效率，確保安全便捷。

遊艇愛好者興奮表示，縣府參考使用者意見設計，可分流後壁湖碼頭壓力，盼縣府接管後壁湖整體規劃，讓兩個碼頭串聯，催生水域活動新商機，如遊艇巡航、海洋派對等，活絡地方經濟。

車城鄉海口漁港遊艇浮動碼頭工程動土，後年5月完工後，將轉型為休閒碼頭。（記者蔡宗憲翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法