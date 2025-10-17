三重厚德國小拆危樓 蓋多功能校舍

厚德國小「和平樓」經鑑定氯離子含量過高，將拆除。（記者黃子暘攝）

新北市三重區厚德國小「和平樓」經鑑定氯離子含量過高，教育局規劃拆除並於校園西側新建多功能綜合大樓，昨舉行動工典禮。市長侯友宜表示，市府今年規劃七五五億元的教育預算，孩子的安全不容妥協，市府籌劃校舍改建，新大樓將建置現代化教室、挑高室內體育館、三百多格地下停車位，全案預計二〇三二年完工。

侯友宜表示，和平樓拆除暨新建工程總經費十四億元，先拆除氯離子含量過高的舊建物，再新建多功能綜合大樓，新建物將結合教學、運動、停車與社區服務，盼加強教育環境安全與品質，並透過共構地下停車場，讓學校成為鄰里共享的生活核心，落實「校園社區化」，紓解當地停車需求。

請繼續往下閱讀...

和平樓氯離子含量過高

教育局長張明文指出，厚德國小舊和平樓預計明年下學期開學前，完成拆除工程、建置生態學習空間，新大樓預計二〇三二年完工啟用。

厚德國小校長潘志忠表示，和平樓改建工程全校師生、家長期盼多年，新大樓將設置廿六間普通教室與二間音樂班練習室，室內挑高體育館可讓孩子盡情運動，不受天候影響，共構地下停車場與校園綠廊道則將串聯社區公園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法