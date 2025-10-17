彰化接棒台灣設計展 侯友宜參訪

新北市長侯友宜（左）與彰化縣長王惠美（右）體驗設計展專屬印章蓋印。 （新北市府提供）

新北市長侯友宜十六日率副市長朱惕之、副秘書長龔雅雯及市府團隊，前往彰化縣參訪「台灣設計展」，並參訪彰化縣立圖書館、彰化藝術館及彰化縣立美術館等展區，在縣長王惠美導覽下，體驗結合彰化人文、建築、歷史、文化與青創能量的設計盛會。

侯友宜表示，去年「台灣設計展」在新北市舉辦，共有六五八萬人次參與，不僅以創意開啟在地價值，更將設計導入城市治理；今年彰化縣以「製造」為核心舉辦「台灣設計展」，展現產業與設計能量，新北與彰化同樣以製造業為城市發展根基，以設計作為推動地方轉型與創新的重要力量。

侯友宜在彰化縣立圖書館參觀以AI技術整合地方記憶的主題展「彰化行」，透過數位資料建構彰化廿六個鄉鎮的人文風景與產業脈絡，連結土地與記憶；隨後前往彰化縣立美術館，參觀策展團隊打造的「八角產業學」，帶領觀眾走入宛如工廠的展場，深入了解「彰化製造」的黃金年代與產業精神；並參觀中小企業的「設計創新擴大器」，展示如何推動產業升級與地方創新。

侯友宜指出，彰化從織襪、汽車零組件到水五金產業，都是支撐台灣經濟的重要力量；新北以傳統製造為基礎，正推動智慧物流、綠能、高階醫材與智慧電動車等產業轉型，並透過設計導入，打造更有溫度、更具永續性的城市環境。

