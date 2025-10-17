宜縣YouBike 最快後年上路

宜蘭縣府決定設置YouBike公共自行車，最快二〇二七年上路。（資料照）

宜蘭縣政府決定設置YouBike公共自行車，明年編列四五〇萬元辦理規劃招商與財務分析，最快二〇二七年上路。初步規劃設置區域以頭城礁溪、大宜蘭及大羅東地區為優先，預計租賃站點九十處、投放車輛二二五〇輛。

宜蘭曾於二〇一七年引入新加坡無樁式共享自行車oBike進駐，主打隨借隨還、不受限制，無需定點停放；進駐後違停問題嚴重，影響市容觀瞻，最後因無人管理，自行車還被視為廢棄物拖吊，在二〇一九年退出宜蘭。

頭城礁溪、大宜蘭及大羅東優先

宜蘭在地交通接駁不便，遊客來到宜蘭，民眾通勤通學，均抱怨為何沒有YouBike可以利用？短距離移動不便，也影響遊客搭乘大眾運輸意願。

根據縣府最新規劃，明年將辦理公共自行車之營運招商及經營管理模式規劃，並進行財務分析方案評估及研擬契約草案內容，同時希望在明年底完成招商，最快後年上路。初步構想以頭城礁溪、大宜蘭（宜蘭市、員山、壯圍）及大羅東（羅東、五結與冬山）地區為優先設置。

縣府概估，業者要投入的建置與維護費用約一億五千萬元，啟用後如何收費還要再作評估，但希望與TPASS通勤月票整合，方便使用。

