仔豬下痢新疫苗 存活率提高逾4成

獸醫所所長鄧明中（右）與該所副研究員黃有良成功研發新型仔豬下痢病疫苗，可提高存活率超過４成以上。（記者楊媛婷攝）

國內豬價近期居高不下，主要是受到仔豬下痢病等疫病影響，導致育成率欠佳，農業部獸醫研究所研發新型「豬流行性下痢不活化疫苗」，讓小豬存活率提高四成以上，該疫苗正在申請防檢署藥證，預計最快下月可取得，明年初開始生產。

獸醫所所長鄧明中指出，仔豬下痢病的病毒屬於冠狀病毒，隨病毒演化，目前流行在東亞含台灣的病毒株，已和過去不同，毒性更強，原有疫苗成效有限，也導致東亞仔豬下痢病疫情嚴峻。



鄧明中指出，仔豬下痢病雖非法定傳染病，但若仔豬染疫，致死率高達五成以上，他與團隊投入十年時間研發，找到特定細胞株，提高疫苗抗原量，該疫苗施打在母豬身上，再由產生抗體的母豬透過哺乳，傳遞保護力到小豬，保護力涵蓋仔豬成長到成豬，小豬存活率提高超過四成。

鄧明中表示，該疫苗正在申請藥證，預計最快下個月就可取得，明年初可開始生產並施打，期待未來該疫苗可技轉給民間廠商，讓台灣自行研發的仔豬下痢病新型疫苗也能外銷國外。

