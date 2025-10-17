為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    植物診療師國考 老闆激勵過關加薪

    2025/10/17 05:30 記者楊媛婷、黃旭磊／綜合報導
    首屆植物診療師國考放榜，錄取率超過5成。（資料照）

    首屆植物診療師國考放榜，農業部昨表示，共一二五三名考生報考、一一五九名到考，共六四三名及格錄取，植物診療師制度推手之一的台大昆蟲系教授蕭旭峰表示，不少農藥企業公司祭出獎金鼓勵相關領域人員報考，受國考帶動影響，相關領域科系招生佳。

    極端氣候成日常，合理用藥防治病蟲害、守護食安愈形重要，今年舉辦首次植物診療師國家考試，也是全球唯一舉行植物診療師國考的國家，採取六十分及格制。

    農業部表示，首屆招考吸引許多植物醫學（保護）、植物病理、昆蟲、園藝、森林等相關領域考生報考，今年共有六四三名考生錄取。蕭旭峰指出，許多錄取者都是目前植物保護相關領域從業者，包含農業部所屬農業改良場研究人員、儲備植醫等。

    「很多農藥公司行號都鼓勵職員報考，不少老闆也祭出激勵制度，國考過關就加薪。」蕭旭峰表示，隨植物診療師制度化，希望公部門針對領有植物診療師證照者，可以給付專業加給。

    聯利農業科技公司是國內老牌農藥業者，鼓勵員工報考，考上植物診療師就頒發三萬獎金並加薪十％，連公司的農藥行客戶金榜題名，也頒發一萬五千元獎金，聯利董事長陳吉昌表示，期待透過獎金與加薪吸引更多青年投入。

    興農公司幹部強調，積極推廣植物診療師證照制度，開發免登記植物保護資材、生物刺激素及微生物產品等，朝向減碳增匯目標邁進。

