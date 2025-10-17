為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    菸品27種禁用添加物 國健署研發檢驗方法

    2025/10/17 05:30 記者林志怡／台北報導
    國健署長沈靜芬表示，國健署先前已預告27種禁用的菸品添加物，目前食藥署已在開發相關檢驗方法。（資料照，記者林志怡攝）

    國健署長沈靜芬表示，國健署先前已預告27種禁用的菸品添加物，目前食藥署已在開發相關檢驗方法。（資料照，記者林志怡攝）

    「菸害防制法」修法後，衛福部國民健康署持續研議禁用的加味菸品項。國健署長沈靜芬說，國健署先前已預告廿七種禁用菸品添加物，食藥署已著手開發相關檢驗方法，待完備後，會依程序公布，且一體適用於傳統紙菸與加熱菸等。但國健署強調，採取風味或添加物作為禁用標準，仍在討論階段，還未定案。

    沈靜芬指出，國健署先前有條件通過十四品項加熱菸品的健康風險評估，國健署與地方衛生局近期就會展開密集實體店面查緝，網路稽查方面，也會加強查緝網站上的不法行為，包括廣告、販售、經驗分享等。

    不得宣傳 呼籲民眾切勿以身試法

    沈靜芬提醒民眾，任何菸品都不能藉茶會、餐會、說明會，或網路直播開箱、使用心得等形式宣傳，呼籲民眾切勿以身試法。

    針對外界關注加味菸禁用方式，沈靜芬指出，國健署首次預告時規劃以「風味」規範禁用品項，但考量檢測有困難，第二次預告改以「成分」公告，正面表列廿七項禁用添加物，食藥署也積極開發相關檢驗方式。往後傳統紙菸、加熱菸都一體適用。

    國健署菸害防制組長羅素英則補充，目前歐美以「風味特徵」為加熱菸管制禁用標準，加拿大以「成分添加物」為管制條件，國健署二度預告累計收集逾一．三萬則意見，現也持續就管理配套等持續研議與準備，預計明年完成相關配套辦法後公告。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    圖 圖
    圖 圖
