徐榛蔚解散水電超人 貼付費業者連結

徐榛蔚臉書貼文解散水電志工群組，引發水電超人怒火。（取自徐榛蔚臉書）

花蓮光復鄉災區道路逐漸搶通後，全台水電志工自發組成「水電超人」團隊，拋下工作、自募物資進入災區，免費為災民搶修水電，且以「每戶一水一電」為原則，協助重建。未料花蓮縣長徐榛蔚近日在社群貼文表示「修繕工作告一段落、志工群組於十四日解散」，引爆志工不滿，痛批「我們根本沒被你揪」。

志工怒轟搶功 不是被妳揪來的

多名水電志工氣憤留言指出，徐的貼文讓外界誤以為水電志工行動是縣府主導，實際上全是民間自發串聯。志工guanting1115在臉書開嗆：「妳在解散什麼我就問？到底懂不懂水電！」他強調仍有許多災戶水電尚未修復，縣府不僅「搶功」，還恐讓災民求助無門。

花蓮縣政府昨澄清，縣府僅扮演媒合角色，並無圖利或介入廠商利益。官方指出，行政院每戶補助三十五萬元、縣府再加五萬元，共四十萬元，災民可用於修繕，貼文中並未出現「解散」字樣。

網友酸你們不走、廠商賺什麼！

事實上，徐榛蔚貼文寫著，水電修繕工作已告一段落，（轉知）志工群組於十月十四日中午正式解散，後續如有水電維修、化糞池清理或門窗修繕需求，可洽專業業者評估施工（費用需自理），縣府已彙整由相關公協會提供之專業業者名單，請見公告圖卡。徐榛蔚貼出廠商名單，更讓志工們氣憤，感覺心意被輕忽，網友直言「綁樁要開始了」、「你們不走、廠商賺什麼！」

另一方面，光復地區昨進行村內廣播系統防颱測試，但多處設備因災故障未修復，怨聲四起。花蓮縣府表示，已依法啟動緊急採購，盡速恢復功能。

全台灣水電超人花蓮大集合，但縣長徐榛蔚貼文「解散水電群組」讓超人傻眼。（記者花孟璟攝）

