風神環流將至 光復防颱大作戰

前進協調所直到入夜仍燈火通明，軍警消、村長等人回報不同的廣播系統狀況。（記者劉人瑋攝）

為防範準颱風「風神」對已因馬太鞍溪堰塞湖潰流受創嚴重的花蓮光復鄉二次傷害，中央前進協調所總協調官季連成昨與花蓮縣府、鄉鎮長、村里長共同召開協調會，確立三項離災避難作為：一是平房住戶全數疏散撤離；二是獨居長者、臥床長者、弱勢團體、洗腎及重症患者等的疏散與安置；三是二樓以上住戶的垂直避難。初估共計撤離一三〇八人。

疏散撤離、安置與垂直避難

季連成說明，此次防颱作業將分三階段推動。第一線由鄉鎮村里長執行撤離與宣導，縣府及中央單位負責協助與支援。平房居民、獨居長者及弱勢族群將被疏散安置於收容所或民宿，病患轉送醫院安置；有二、三樓的住戶採取垂直避難。當水位距離堤防頂端約一公尺時，將緊急廣播要求民眾撤離，預計十八日啟動第一階段撤離作業。

大巴、中巴載人 國軍編組待命

季連成指出，強制性撤離分為兩階段，第一階段提供四小時緩衝期，讓民眾整理貴重物品與生活必需品；四小時後，若仍未撤離，將依《災害防救法》進行強制疏散與裁罰。撤離交通工具包括九輛大型遊覽車及五輛中型巴士，國軍已編組人車待命。各避難點均備妥物資，目前已準備一千五百個睡袋供民眾使用。

由於部分村莊廣播系統故障，將由垃圾車及警車挨家挨戶進行多語廣播宣導，十八日啟動第一階段撤離，十九日要求平房居民全面撤離，後續將依天候與水位變化，發布堰塞湖警報，指示警戒區居民進行垂直避難。

季連成說明，中央協調所與花蓮縣府已針對撤離時機訂定明確標準，當中央氣象署預測未來廿四小時累積雨量達二百毫米時，立即啟動疏散撤離；如果河川水位上升達堤防頂端一公尺，將強制執行垂直避難。

光復鄉大進村、大全村及南富村雖原不在警戒區域內，但考量地形風險與潛在危機，亦納入撤離範圍。

避難收容點包括大進國小、光復國小、馬太鞍教會、部落之心、太巴塱國小、舊東富國小、鄉立托兒所、部落聚會所及太巴塱長老教會等地，各點均由地方政府與部落共同維護物資供應與秩序管理。

中央氣象署預報，菲律賓東方海面的熱帶擾動今天有機會增強為熱帶性低氣壓（TD），十八或十九日恐再增強為輕度颱風「風神」，雖然侵襲台灣機率低，但外圍環流會帶來水氣。

十八日晚上東北季風變強，東部、大台北地區開始降溫、下雨，十九日起又有準「風神」颱風外圍環流影響，將一路濕涼到下週末。

花蓮縣政府行研處長陳建村（右一）電話講到連第一排記者席都聽得到，中央前進協調所總協調官季連成（左二）扭頭要求「不要講話」。（記者劉人瑋攝）

