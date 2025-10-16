（新北）淡水沙崙海浴場 議員盼部分開放

新北市淡水沙崙海水浴場在二〇一二年被公告為危險海域，封閉多年，市府在周邊建置文創園區，預計明年完工，民眾盼安全若無虞可考慮重啟海水浴場，昨市議員質詢時，副市長朱惕之、觀光旅遊局長楊宗珉、經濟發展局長盛筱蓉表示，目前評估沙灘較為安全，但仍有離岸流，存在一定風險；文創園區將如期完工。

評估沙灘較安全 但有離岸流

市議員鄭宇恩表示，市府調查報告指出沙崙海水浴場在十三項水域活動中屬「中度至高度風險」，還不具備全面開放水域的條件，但「陸域安全區」內規劃開放民眾進行「戲水踏浪活動」，原則為水深不超過膝蓋；她盼市府明確劃設安全水域範圍、增加駐點人力。

陳偉杰說，沙崙過去是知名海水浴場，民眾盼在安全無虞之下重啟，如不能保證安全，就不能貿然開放，一切以安全為要。

朱惕之、楊宗珉表示，海象期末報告評估，沙灘較為安全，但四季中沙崙海水浴場海域仍有離岸流存在，具有一定風險，市府未來也將依據專業報告評估適合開放區域，維護管理部分將由觀旅局、北海岸及觀音山國家風景區管理處、淡水區公所持續討論。

盛筱蓉說，文創園區正在室內裝修，會如期完工，並依據民意修改兒童玩沙池設計為大型成人池，也與淡水安全救生協會持續討論維管事宜。

