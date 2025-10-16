光復洪災為鑑 新北檢討撤離計畫

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，新北市長侯友宜昨天在市政會議指示，將由副市長朱惕之召開「新北市緊急事件區域大規模疏散撤離會議」，希望藉由花蓮的案例，面對土石流紅色警戒等緊急災害時，檢討撤離計畫。

朱惕之指出，一般風災、水災原本就有預防性撤離機制，在極端氣候變化下，災害潛勢區可能隨著每次地震或風災產生變異，出現新的危害點，預警機制有賴中央和地方政府合作，事先掌握風險點，藉由科學數字判斷影響範圍。



針對花蓮縣政府發文中央，指垂直避難有一定風險，建議取消。朱惕之認為，預防性疏散撤離關鍵在於「離開危險的區域，前往安全的地方」，任何避難方式沒有好或不好，而是依照當時的環境、資源、人力及客觀條件審慎評估，爭取在最短時間內有效避災，把傷害減到最低，因地制宜、滾動式調整。

花蓮縣府行研處長陳建村昨天首度說明，〇九二三災變後，非常認真嚴肅面對避難方式，花蓮縣政府十三日以公文將疏散撤離計畫中的三種方式，包括依親、收容及垂直避難，清楚載明怕有「不確定因素」，建請中央取消垂直避難。

他說紅色警戒即開始強制撤離，但大水來的時間可較長，民眾在自己家裡垂直避難，有可能下到一樓，有「不確定因素」。

