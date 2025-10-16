為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北清潔隊增福利 明年調獎金、健檢升級

    2025/10/16 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜（前排右三）宣布自明年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費達5億多元。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜（前排右三）宣布自明年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費達5億多元。（記者黃子暘攝）

    補助肺部電腦斷層檢查 並斥資5億4年增227人添88車

    新北市共有五四九五位清潔隊員，市府環保局昨日舉辦清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動，市長侯友宜感謝隊員付出，從明年起，將斥資五億多元，分四年增加二二七名清潔隊員、增購八十八輛清潔車輛，減輕隊員工作負荷；同時加碼健康檢查補助為每二年五千元，為四十五歲以上男性及四十歲以上女性隊員增列肺部低劑量電腦斷層檢查項目，保障隊員職安。

    健檢補助2年5千元 加發透氣防水衣

    侯友宜說，清潔隊員就像「環保特務」，無論是垃圾收運、防疫消毒或災後重建，都在第一時間出動，是新北市最堅強的後盾，隨著人口、經濟發展，垃圾量也逐年增加，也反映出隊員人力不足、工作車老舊問題，市府將增補人力、汰換與新購清運車輛，降低隊員負荷。

    侯友宜指出，明年起推動多項福利，包括調升清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費、春節慰問金、文康活動經費、發放第二套GORE-TEX等級透氣防水衣；並為四十五歲以上男性及四十歲以上女性隊員增列肺部低劑量電腦斷層檢查，健康檢查補助調整為二年五千元。

    110人受表揚 張淑芬幫人找回5萬元

    今年共有一一〇位清潔隊員受到表揚，包括九十九名績優清潔隊員、八名職安衛管理人員及三名交通安全管理人員。

    獲得績優清潔隊員表揚的三重區隊員張淑芬已服務卅九年二個多月，推廣資源回收分類，成效卓著，多次協助民眾找回誤丟的貴重物品，其中包括五萬元現金。

    生性熱心的張淑芬靦腆笑稱，當初考量清潔隊工作收入穩定，在過程中發現自己喜歡服務大眾，因此持續堅守崗位，喜歡這份工作。她也勉勵後進，這份工作難免辛苦，下雨、大太陽、颱風天都要出勤，隊員們只能自行做好防曬、防雨，厚重裝備下裡外都濕透，剛任職也可能要花一段時間克服清運垃圾、較不乾淨的心理因素，不過環保局對於隊員照顧有加，福利也較外面的工作好。

    談及尋回五萬元現金時，張淑芬表示，民眾誤將現金塞在舊衣服裡面丟棄，當初協尋時並未告訴隊員丟掉的是現金，唯恐被拿走，「我們其實不會啦」，現場找到就物歸原主。

