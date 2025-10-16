花蓮民政代理處長退救災群組 挨批心態可議

花蓮縣政府民政處代理處長李葳（左）。（記者王錦義攝）

災後復原未完成 內政部︰各群組都很必要 功能並無重複

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續投入搶修與復原，傳出花蓮縣政府代理民政處長李葳帶著科長及承辦人，退出中央民政的聯繫工作群組，遭中央前進協調所總協調官季連成大罵救災期間，怎可隨便退出群組，批評此舉「心態可議」；縣府指出，科長及承辦人員已加回群組，民政代理處長李葳昨天面對媒體詢問不願意回應，但據了解，他未加回群組。

退群3人 僅李葳未加回

內政部指出，群組目的是加速中央災害應變中心相關資訊傳遞，通報警戒情資及通報啟動疏散撤離等重要工作，而目前「馬太鞍溪堰塞湖前進協調所」四七三人大群組，主要在災後復原工作，且花蓮縣政府民政處主要人員沒有加入這個大群組，縣府所稱重複群組及訊息並非事實，各群組功能並無重複、也很必要。

群組有34人 是內政部和縣府建立

工作群組名為「民政聯繫：馬太鞍溪堰塞湖專案」，工作聯繫的卅四人群組，有三人是花蓮縣的民政代理處長李葳、科長及承辦人，群組是內政部與花蓮縣府民政處建立，目的是通報啟動疏散撤離等。縣府民政處反映保全戶清查等人手不足，建議中央派員協助，十三日晚間五點五十九分，群組回覆花蓮縣府「倘光復鄉公所量能不足，仍請縣府優先協調鄰近未受災的公所或戶所人力協助完成。」，之後李葳就直接退群。

工作聯繫 目的是通報啟動疏散撤離

李葳退群後，由民政處承辦留下訊息：「代轉本府民政處代理處長建議，爾後貴部如有任何處分或行政指導，請以正式公文或會議傳遞」，隨後承辦科員跟科長隨即退出群組。李葳曾私下抱怨，九月廿一日晚間七點，內政部框出一八三七個門牌，廿三日下午二點五十分堰塞湖溢流，兩天不到時間，按照法律規定應負責名冊建立的鄉鎮市公所與村鄰長能做多少？

行研處長︰沒縣府長官授意

由於縣長徐榛蔚與立委傅崐萁都要求取消垂直撤離，希望受災區域內八千多人都全數撤離與收容，並以此為由說地方執行有難度，要求中央規劃、執行撤離計畫，對於外界質疑縣府官員是否有長官授意這樣做？花蓮縣府行研處長陳建村說，沒有任何縣府長官授意要同仁退出工作群組，這個群組在退群事件發生後，因為各方都有很多的關切，還有很多的建議，所以縣府同仁已經加回這個群組。

內政部強調，各群組功能並無重複也很必要，每個撤離數字，都是一條人命，都關係一個家庭，防救災工作需要中央與地方密切合作，以確保民眾生命財產安全。

