頭城至礁溪鐵路 評估高架

宜蘭推頭城至礁溪鐵路高架化，縣府預計明年展開可行性評估。（記者王峻祺攝）

高鐵延伸宜蘭環評通過，路線行經頭城、礁溪，地方人士憂心這段台鐵鐵道未列入高架，未來若再納入高鐵，二條鐵路交織恐造成土地零碎，宜蘭縣政府明年起將分三年編列逾三千萬元預算，投入頭礁鐵路高架化可行性評估，以利銜接宜蘭至羅東現有高架案。

明年展開可行性研究

宜蘭鐵路從頭城往南延伸到礁溪、宜蘭、羅東，目前的高架案只納入宜蘭至羅東段，全長十六．一公里，宜蘭、二結、中里、羅東等四座車站一併改建為高架，並配合高鐵延伸宜蘭，新增縣政中心站，可消除範圍內的九處平交道及四處陸橋。

不過，頭城至礁溪段的十四．八公里，並未納入高架，宜蘭縣府認為，高鐵興建完成後，日後要再高架，工程上有難度，也不利於頭城、礁溪土地利用，明年起分三年編列三二〇五萬元，啟動高架可行性評估。

針對頭城至礁溪段鐵道高架構想，宜蘭縣府交通處計畫將沿線的頭城、頂埔、礁溪及四城等四座車站改建為高架車站，消除十四處平交道、拆除二處陸橋、填平三處地下道，可行性評估完成後，將呈報中央審議爭取工程經費。

至於宜蘭至羅東鐵路高架案，縣府今年編列五千萬元配合款，明年擬編列二．四億元。交通部已在本月九日審核通過綜合規劃，修正意見後將陳報行政院，若順利核定將接續辦理設計施工。

