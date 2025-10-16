為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    經營「會客菜」 更生人阿慶找到一片天

    2025/10/16 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導
    更保會嘉義分會主委黃俊森（前左二）與嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（前左一）訪視阿慶（前左三），肯定他的努力。（記者丁偉杰攝）

    更保會嘉義分會主委黃俊森（前左二）與嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（前左一）訪視阿慶（前左三），肯定他的努力。（記者丁偉杰攝）

    去年七月凱米颱風侵襲嘉義，更生人「阿慶」經營的嘉縣水上鄉民生社區「會客菜」廚房難逃淹水，在更生保護會嘉義分會鼓勵及家人支持下，他不被風災打倒，搬遷至嘉市湖子內重頭再來，如今做出口碑，面對未來的挑戰，他說：「一路傻傻的做，絕不再走上吸毒回頭路」。

    3度搬遷 不被風災打倒

    更保會嘉義分會主委黃俊森與嘉義地檢署檢察長蔡宗熙昨天訪視阿慶，肯定阿慶的努力與轉變。黃俊森說，分會在阿慶出獄後持續關懷，一路看著他成長到現在，未來會持續提供各種支持，也會幫助更多像他一樣願意改變的人，重新走入社會。

    蔡宗熙讚賞阿慶在逆境奮發向上，邀請阿慶參與反毒宣導，現身說法。

    現年四十四歲阿慶，以前開大貨車送水產，卅一歲那年染毒，最終因販毒入獄七年。曾在嘉監合作社當雜役的阿慶，出獄後在二姊支持下，兩人合作創業經營會客菜。

    熟悉菜餚規範 做出口碑

    阿慶說，會客菜業者競爭激烈，他熟悉會客菜菜餚規範，秉持讓受刑人吃到熟悉味道補充營養，也能讓他們知道家人與親友在關心他們；三年來平均每天有廿份訂單，年節時訂單一天高達近八十份。

    談到創業過程，最初他的廚房租在嘉監附近，因食材運輸成本問題，搬遷水上鄉民生社區，去年凱米颱風造成生財器具毀損，車子遭水淹，三度搬遷至嘉市湖子內，如今一切步上軌道，讓他心存感恩說，「嘉義分會人員時時關心，真的很感謝一路上的支持。」

