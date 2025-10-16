台大雲林分院 有小兒外科醫師了

台大醫院雲林分院暌違五年，迎來小兒外科專長醫師陳永信。（記者李文德攝）

全國小兒外科醫師缺乏，雲林若有重大新生兒外科手術以往都得轉院到外縣市，台大醫院雲林分院暌違五年，迎來小兒外科專長醫師陳永信，八月到任不到一週，即完成一例出生即確診「先天性橫膈膜缺損」的新生兒緊急手術，院方昨為幼兒切蛋糕慶祝。

陳永信指出，先天性橫膈膜疝氣約兩千至五千名新生兒中就有一例，若未及時治療可能導致肺發育不全與呼吸衰竭，致死率達三成，這名小男嬰出生五小時便出現嚴重呼吸困難，經小兒科緊急會診，確診為先天性橫膈膜疝氣，導致腹部器官異位至胸腔。在男嬰出生第三天開刀，手術後如今健康活潑。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，全國小兒外科醫師就像稀有動物，雲林分院盼了五年才等到，這名小男嬰一出生就面臨緊急情況，很幸運陳永信剛到任就可以立即為男嬰開刀，宛如及時雨。

雲林縣衛生局表示，全縣目前虎尾若瑟醫院與台大雲林分院各有一名可執行小兒外科手術的醫師；馬惠明指出，院內小兒外科團隊今年成立，提供一般小兒外科手術、新生兒急重症處理等完整照護，正整修新生兒加護病房，預計再增兩床，盼提升急重症收治能量。

