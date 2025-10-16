雲林風箏衝浪賽11/8登場 8國171選手飆技

雲林縣風箏衝浪公開賽11月8、9日在四湖鄉三條崙海水浴場登場。 （雲林縣府提供）

二〇二五雲林風箏衝浪公開賽十一月八、九日將在四湖三條崙海水浴場舉辦，匯集八國一七一名運動好手競技外，更開放「風箏衝浪陸上操箏」、「先鋒舟」體驗，從專業競賽到親子體驗，海陸空一次滿足。

海陸空一次玩 開放民眾體驗

雲林縣府為發展四湖等沿海地區觀光量能，整修三條崙海水域場，引進無痕海洋運動，成為風箏衝浪等水上活動場域，二〇二〇年成立雲林國際風箏衝浪學校，引進師資培訓風箏衝浪人才，是全國最早獲得國際風箏衝浪組織IKO認證通過的場域，成立五年來已成功培育逾五百名風箏衝浪好手。

請繼續往下閱讀...

首度舉辦水翼Pump表演賽專場

雲林縣府計畫處長李明岳表示，雲林風箏衝浪公開賽進入第五屆，今年度水域競賽分為風箏衝浪、風翼水翼繞標競速賽外，更有縣內首度舉辦的「水翼Pump交流表演賽專場」，三場賽事吸引美國、愛爾蘭、越南、印度、日本等八國家共一七一位飆浪好手參與。

李明岳指出，除了競賽讓民眾大飽眼福，更有「風箏衝浪陸上操箏」、「先鋒舟」等水域體驗，兩天共開放兩場次，限額報名參加，民眾可上「海young三條崙」臉書貼文中的報名連結報名。兩天活動更有市集、氣墊樂園、滑步車、手作體驗，精彩可期。

雲林縣長張麗善表示，三條崙海水浴場風力穩定、沙灘平整、場地寬廣，加上完善的公共設施，吸引國內外選手參賽，也感謝海洋委員會及觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處的經費支持，盼中央與地方持續合作，讓此地營造成海洋生態教育園區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法