    首頁 > 生活

    新港社故事音樂舞蹈劇 22日成果發表

    2025/10/16 05:30 記者劉婉君／台南報導
    社內社區台文班師生以當地從西拉雅族的歷史到最新開發的社區產業為題，創作六首歌曲，串成「建城三百冬—新港社故事音樂舞蹈劇」，將於廿二日舉行成果發表會。（記者劉婉君攝）

    一六三六年荷蘭人在西拉雅族新港社成立台灣第一所學校，地點就在今新市區社內社區一帶。社內社區台文班師生以當地從西拉雅族的歷史到最新開發的社區產業為題，創作六首歌曲，串成「建城三百冬—新港社故事音樂舞蹈劇」，將於廿二日舉行成果發表會，未來也計畫配合活動演出，帶大家認識在地故事。

    新市社內社區推動台語文課程已邁入第十四年，由老師董峯政指導迄今，除了已培訓以台語解說在地歷史，半年前開始，並著手台語歌曲及新港社故事舞蹈音樂劇的創作，包括台文班、舞蹈班等近百人參與，最近為了成果展，在社內社區發展協會陳榮宗及里長魏千富的率領下，加緊腳步排練中。

    魏千富表示，台文班師生創作的歌曲，涵蓋四百年前荷蘭人來台到現在的白蓮霧環保低碳產品，例如《新港社內風華》中，即從首間學校及新港文書，提到南科園區，另外還有《新港社物語》及《白蓮霧的故鄉》等，當天將搭配西拉雅族數字歌等歌曲演出。

    魏千富說，新港社故事音樂舞蹈劇將於廿二日上午九時卅分在社內社區發展協會舉行成果展，目前僅三首搭配舞蹈，未來仍會持續精進，讓每一首歌曲都有舞蹈搭配，後續也會持續演出，讓更多人認識社內。

