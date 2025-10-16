為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國中生探索職涯 台南推技藝課後課程

    2025/10/16 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    南化國中生至養蜂場認識蜜蜂及蜂王乳製作過程。（南化國中提供）

    南化國中生至養蜂場認識蜜蜂及蜂王乳製作過程。（南化國中提供）

    結合技專院校或在地產業 鼓勵學生動手實作 找到興趣與專長

    學習不只是課本上的知識！台南市教育局推出「在地特色課後課程」，結合鄰近技專院校或在地產業資源，鼓勵學生走出教室、動手實作，提早探索職涯興趣。今年有仁德文賢國中、南化國中與白河國中三校加入，讓學生寒暑假或假日也能玩出學習新體驗。

    仁德文賢國中 學新生兒照護

    仁德文賢國中暑假期間邀請中華醫事科技大學與樹人醫專老師，帶學生學新生兒照護、高齡保健與視光體驗。學生表示，原來醫護工作這麼多面向，也學到照顧家人的小技巧，「覺得自己好像長大了！」透過親手操作，學生不僅對醫護職群有初步了解，也增進健康知識。

    南化國中 走入蜂場學做蜂王乳

    南化國中以在地農業為主題，把「家鄉味」搬進課程，帶學生走入蜂場學蜂王乳製作、茶樹莊園提煉精油，還與果農一起烘烤龍眼乾。學生說，親手做出來的東西特別有成就感，也更懂農人的辛苦。老師也觀察到，學生在體驗中不僅對農業產業有認識，也更珍惜家鄉資源。

    白河國中 開設蝶古巴特課程

    白河國中與白河商工合作，開設文創課程，內容包括蓮花雷雕、蝶古巴特拼貼手提袋、馬賽克創作等。學生分享完成自己的作品超開心，可以發揮創意，也學會專注和耐心。教師則認為，透過互動與創作，學生自信心明顯提升，也更懂得表達自己。

    南市教育局長鄭新輝表示，課後課程讓學生有機會踏入在地產業，發現自己的興趣與專長，也能認識家鄉的特色與價值，更能找到未來方向。自一〇〇學年度推動至今，已有超過一六〇〇人次學生與二〇〇多位教師參與，深具教育意義與社會價值。

    教育局也規劃其他多元活動，如國中技藝課程、國小高年級及技術型高中參訪、暑期體驗課程、技職博覽會等，幫助學生累積實用技能、探索學習方向，種下未來職涯探索的種子。學生在玩中學、做中成長，學習不再只是課堂上的公式，而是一次次動手體驗、找到自己的亮點與興趣的旅程。

