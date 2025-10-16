為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南美食文化節高雄登場 25品牌招客

    2025/10/16 05:30 記者洪定宏／高雄報導

    台南美食揚名國際，台南市長黃偉哲仍率隊「趴趴走」到處行銷，即日起至十月廿日，在高雄漢神巨蛋購物廣場八樓舉辦「百味台南、好禮相伴」台南美食文化節，黃偉哲介紹廿五家優質伴手禮品牌，將台南豐富的地方元素與美食文化帶到高雄，現場特別設置互動體驗的「平安鹽小香包DIY」。

    黃偉哲強調，台南美食紅遍國內外，但不會忘記高雄最厲害的消費者，尤其台南是台灣唯一入選英國雜誌Time Out「亞洲十大街頭美食城市」評比的城市，名列第六，展現台南「美食之都」的魅力。

    黃偉哲指出，台南有六十一家米其林概念的名店，如果三餐都吃米其林，廿天都吃不完，歡迎大家到漢神巨蛋八樓品嚐台南美食，包括「玉井之門」、「章成麥芽餅」、「慶家黃金泡菜」、「二師兄滷味」、「品香肉粽」、「合口味肉品」等知名品牌。

    台南市經發局長張婷媛表示，台南美食文化節特別規劃「平安鹽小香包DIY」活動，不限消費金額都可免費體驗。張婷媛強調，平安鹽來自台南北門區的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，限量一百份。

