    首頁 > 生活

    高雄荖濃溪圍堰蓄水選定2處 下月動工

    2025/10/16 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市水利局今年擴大荖濃溪圍堰蓄水，將於十八羅漢山等兩處景點施作。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局今年擴大荖濃溪圍堰蓄水，將於十八羅漢山等兩處景點施作。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局今年將投入一千二百萬元，擴大六龜區荖濃溪圍堰蓄水，選定十八羅漢山、葫蘆谷瀑布兩大景點，總蓄水量將大增三倍達一〇五萬噸，預計下個月動工，明年一月底開始蓄水，整體水資源調度更靈活，還能帶動地方觀光。

    高雄每日用水量一五〇萬噸，卻沒有大型水庫，需仰賴高屏溪攔河堰取水，枯旱季降雨又偏少，水利局前年於六龜區高屏溪上游十八羅漢山畔荖濃溪施作攔河堰，微型水庫的美景意外爆紅，還提升了地下水位八公分。

    水利署核定荖濃溪防災韌性計畫，五年將投入四千萬元經費，水利局今年爭取到一千二百萬元，擴大推動二處河川區域蓄水工程，將豐水期剩餘水量引入蓄水池，除了增加地下水補注，也作為枯水期的備援水量。

    高雄市水利局選定兩大地景十八羅漢山、葫蘆谷瀑布畔荖濃溪，總計蓄水量將達一〇五萬噸，相較往年三十五萬噸，將大增為三倍，相當於澄清湖的四成水量。

    水利局表示，工程預計下月動工，明年一月底前完成築堤開始蓄水，明年六月底前完工，預期可挹注三百多萬噸入滲水量，還可提升地下水位十公分。

    水利局指出，工程效益除了擴大補注地下水，枯旱季可運用堰內水資源，也能調控高屏溪流量，整體供水調度更靈活，還能發揮觀光效益。

