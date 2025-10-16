為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄拚產業升級 仁武園區2期年底招商

    2025/10/16 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    仁武產業園區一期的天正國際，已率先於去年九月量產。（記者葛祐豪攝）

    仁武產業園區一期的天正國際，已率先於去年九月量產。（記者葛祐豪攝）

    5大園區 和發及楠梓進駐率均達100％ 白埔明年上半年招商

    高雄近幾年開發的和發及楠梓產業園區進駐率均達一〇〇％，高雄市經發局加速推動仁武產業園區二期及白埔產業園區，仁武二期預計今年底前招商；白埔九月已完成都市計畫變更，預計明年上半年招商。

    仁武1期 廠商進駐率達8成

    位於國道十號仁武交流道旁的仁武產業園區，一期的指標公司天正國際精密機械，已率先於去年九月取得工廠登記開始量產，成新科技則於今年四月取得工廠登記、正式投產，另家元山科技也於今年八月取得工廠登記；目前一期的廠商進駐率已達八成，另包括科力航太、駐龍精密、久鋒公司等，均在建廠中，鋐昇、富迪斯、睿普等多家公司也分別於去年及今年動土，公共設施開闢也於今年陸續完成。

    仁武2期 聚焦航太及高科技

    緊接著面積約廿三公頃的仁武產業園區二期，市府已完成與開發商「開源營造」簽約，預計今年底前開始招商，將會聚焦在航太及高科技產業；市府所屬土地將採出售方式，台糖土地則規劃以租賃為主。

    白埔2029年完工 可增4500個職缺

    此外，被視為高雄半導體產業發展最後一塊拼圖的白埔產業園區，位於岡山、橋頭交界，緊鄰省道台一線，內政部都委會九月已審議通過都市計畫變更，目前正辦理八十八．七三公頃土地取得，將做為半導體製造與關聯廠商專用地；白埔產業園區預計明年上半年招商，全面採出租模式，園區的公共工程施工與廠商建廠同步展開，整個園區建置預計二〇二九年完工，可增加四五〇〇個職缺。

    高雄市經發局長廖泰翔強調，市府主導的和發、楠梓、仁武一期、仁武二期及白埔等五大產業園區，總面積逾三二八公頃，目前楠梓及和發園區進駐率已達一〇〇％，五大園區的年產值預估可逾五四〇〇億元，市府同步推動公共設施建設與廠商建廠，協助業者快速投產。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播