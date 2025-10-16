高雄拚產業升級 仁武園區2期年底招商

仁武產業園區一期的天正國際，已率先於去年九月量產。（記者葛祐豪攝）

5大園區 和發及楠梓進駐率均達100％ 白埔明年上半年招商

高雄近幾年開發的和發及楠梓產業園區進駐率均達一〇〇％，高雄市經發局加速推動仁武產業園區二期及白埔產業園區，仁武二期預計今年底前招商；白埔九月已完成都市計畫變更，預計明年上半年招商。

仁武1期 廠商進駐率達8成

位於國道十號仁武交流道旁的仁武產業園區，一期的指標公司天正國際精密機械，已率先於去年九月取得工廠登記開始量產，成新科技則於今年四月取得工廠登記、正式投產，另家元山科技也於今年八月取得工廠登記；目前一期的廠商進駐率已達八成，另包括科力航太、駐龍精密、久鋒公司等，均在建廠中，鋐昇、富迪斯、睿普等多家公司也分別於去年及今年動土，公共設施開闢也於今年陸續完成。

仁武2期 聚焦航太及高科技

緊接著面積約廿三公頃的仁武產業園區二期，市府已完成與開發商「開源營造」簽約，預計今年底前開始招商，將會聚焦在航太及高科技產業；市府所屬土地將採出售方式，台糖土地則規劃以租賃為主。

白埔2029年完工 可增4500個職缺

此外，被視為高雄半導體產業發展最後一塊拼圖的白埔產業園區，位於岡山、橋頭交界，緊鄰省道台一線，內政部都委會九月已審議通過都市計畫變更，目前正辦理八十八．七三公頃土地取得，將做為半導體製造與關聯廠商專用地；白埔產業園區預計明年上半年招商，全面採出租模式，園區的公共工程施工與廠商建廠同步展開，整個園區建置預計二〇二九年完工，可增加四五〇〇個職缺。

高雄市經發局長廖泰翔強調，市府主導的和發、楠梓、仁武一期、仁武二期及白埔等五大產業園區，總面積逾三二八公頃，目前楠梓及和發園區進駐率已達一〇〇％，五大園區的年產值預估可逾五四〇〇億元，市府同步推動公共設施建設與廠商建廠，協助業者快速投產。

