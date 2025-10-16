恆春文化中心劇場館11/15開幕 藝文饗宴連6週

恆春文化中心劇場館開幕首場節目，將由金曲客家樂團「劉阿昌與打幫你樂團」演出。（屏東縣政府提供）

恆春文化中心劇場館將於十一月十五日啟用，屏東縣政府推出為期六週的開幕系列節目，從十一月廿二日至十二月廿七日接力登場，橫跨民謠、民歌與親子音樂劇等多元演出，明（十七）日起於OPENTIX售票系統啟售；申辦「屏東藝遊卡」可享購票優惠。

民謠、民歌、親子音樂劇 明起售票

屏東縣府文化處指出，開幕首場節目由金曲客家樂團「劉阿昌與打幫你樂團」，攜手台灣原創流行音樂首獎得主「浮可泰樂團」演出《恆春半島民謠的跨界演出》，為新館啟用揭開序幕。十一月廿九日演出的「阿卡貝拉音樂劇《勝利食堂》」，以屏東眷村勝利星村為創作靈感，展現屏東原創劇場能量。

請繼續往下閱讀...

十二月六日邀請台灣民謠大師陳明章領軍「福爾摩沙淡水走唱團」，攜手恆春及滿州民謠傳藝師，並邀金曲歌后黃妃、戴曉君同台音樂會。十三、十四日登場的「恆春流金歲月民歌演唱會」，邀集鄭怡、周治平、金智娟、方季惟等經典卡司，以熟悉旋律重現民歌年代的感動與世代共鳴。

十二月廿日推出耶誕親子音樂劇《聖誕麋鹿出任務》，廿七日的壓軸場原創音樂劇《唱吧！唱吧！》，由藝人小嫻主演，以恆春女子追尋歌唱夢想為題，描繪跨越時代的動人故事，為開幕系列節目畫下完美句點。

屏東美術館 將轉型地方文化館

而屏東美術館今年縣府交還給屏東市公所管理，正進行耐震補強及整修工程，預計明年二月重新開館，未來將做為地方文化館，培育地方藝術家，並開放給學校師生、新銳藝術家及各界申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法