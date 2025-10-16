女兒嫁台東 鄭安宏10年捐東基10車

鄭安宏（右二）昨天捐贈第十輛車給東基，東基公益總執行長呂信雄（左二）感謝。（記者黃明堂攝）

在北部經商的鄭安宏因女兒嫁到台東，有感台東交通及醫療不便，自二〇一六年起每年捐一輛車給台東基督教醫院從事社區服務，昨天捐第十輛，協助台東偏鄉醫療及照護網絡更加完善。

鄭安宏因女兒嫁到台東，深刻感受東部地區交通不便，也清楚想要做好偏鄉服務，交通工具不可或缺，他致電詢問後，決定以捐車來支持東基公益服務，讓服務人員能順利抵達每一個需要被照顧的家庭。十年來，物價不斷上漲，車輛金額從最初的五十萬元，到近年一部車要價七十萬元，他仍義不容辭支持。

鄭安宏捐贈的服務車都命名「星帆號」，源自於他的父親、知名畫家鄭世璠的筆名，意為「星夜帆影」，這次捐贈的車還掛上「錦翠」二字，則是父親為母親鄭許水金取的別名，紀念已故雙親。

這十輛社區服務車的用途包含老人送餐、老障關懷、居家服務訪視、長照家庭照顧者支持、文化健康站交通，足跡遍布台東市區、東海岸、南迴線、縱谷線及南橫山區。最新的「星帆錦翠號」將會用在東基長照Ａ單位，讓個案管理師能持續追蹤服務對象。

