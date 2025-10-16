竹北仁義市場改造 打造「客廳」休憩區

仁義市場增闢大小客廳。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市仁義市場走過四十多年歷史，迎來首波改造成果！市公所團隊不只是更新攤位招牌和指示牌，更把「客廳」搬進了場區，讓民眾逛到腿酸，可以歇腳休憩、閱覽雜誌，更讓攤商業績成長逾一成；昨天開箱時，婆婆媽媽直呼明亮舒適的客廳，根本就是百貨VIP室。

竹北市長鄭朝方表示，雖然稱不上是豪華改造，卻有滿滿暖心的設計。這次公所成功向經濟部爭取一四五〇萬元補助，加上自籌二九〇萬元，展開整體性的規劃。第一階段以室內空間為主，重點包括暖色系與簡約質感風格的攤招設計、導引系統清晰的指示牌更新、以及新增大小客廳。客廳設有沙發聊天區、中島休息區、親子空間、手機充電座和竹北專屬的香氛，希望讓市場不只是採購場所，更是生活共享的場域。

業績成長逾一成

仁義市場自治會會長郭蕊珠提到，統一設計的攤招不僅提升市場形象，也讓攤商更願意主動維護自身環境。市場首波改善，已吸引更多消費者前來，攤商業績也成長了逾一成，大家對於未來整體完工充滿期待。

仁義市場攤位招牌設計採暖色系。（記者廖雪茹攝）

