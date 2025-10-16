林志潔批敗壞信任 曾資程轟挑釁司法

涉貪停職的新竹市長高虹安昨公開出席市政官方活動，更與代理市長邱臣遠同台參加市政建設啟用儀式並致詞，遊走法律邊緣頻踩紅線，無視內政部予以停職的公權力。對此，陽明交大法律學者林志潔受訪表示，內政部在將高虹安市長停職時曾說明，不管是憲法或是地方制度法都提到，地方行政首長停職規定的目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任，若繼續執行職務恐對地方政務的推動產生不良影響，高公然參與市政工作的行為，可說是敗壞市民對公僕的信任。

林志潔提到，地方制度法第七十八條民選地方行政首長停職規定之目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任，若繼續執行職務恐對地方政務的推動產生不良影響，因此以法律明定應暫時停止其職務。也就是任何與市政相關的活動和任務，高虹安市長均不得參與，避免誤導大眾，讓大家認為涉貪者依然具有市長決策權與影響力。換言之，高虹安不應出席市政府的公務行程，主辦或協辦的活動，才符合停職意義。

市議員曾資程也批，高虹安的行為是對司法制度與行政倫理的挑釁，且民眾黨的政治人物幾乎是「睥睨一切，無視人間律法」。

曾資程說，停職不是「請假」；停職是因法院認定有刑責風險，為防止公權力與行政資源被濫用所設的防線。當一位被停職的首長，仍能動用市府資源、安排活動，邀請議長、副議長同台「壯膽」，這不只是政治表演，是對司法制度與行政倫理的挑釁。

他認為，停職中的市長，不應藉由市政活動「復出試水溫」，更不該透過特定活動營造「仍掌握市政」假象。不僅讓基層公務員無所適從，更讓市民錯亂「誰在主政」。籲高虹安尊重司法，不是趁司法尚未定讞，企圖模糊「停職」與「在職」的界線。

