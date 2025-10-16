為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林志潔批敗壞信任 曾資程轟挑釁司法

    2025/10/16 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    涉貪停職的新竹市長高虹安昨公開出席市政官方活動，更與代理市長邱臣遠同台參加市政建設啟用儀式並致詞，遊走法律邊緣頻踩紅線，無視內政部予以停職的公權力。對此，陽明交大法律學者林志潔受訪表示，內政部在將高虹安市長停職時曾說明，不管是憲法或是地方制度法都提到，地方行政首長停職規定的目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任，若繼續執行職務恐對地方政務的推動產生不良影響，高公然參與市政工作的行為，可說是敗壞市民對公僕的信任。

    林志潔提到，地方制度法第七十八條民選地方行政首長停職規定之目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任，若繼續執行職務恐對地方政務的推動產生不良影響，因此以法律明定應暫時停止其職務。也就是任何與市政相關的活動和任務，高虹安市長均不得參與，避免誤導大眾，讓大家認為涉貪者依然具有市長決策權與影響力。換言之，高虹安不應出席市政府的公務行程，主辦或協辦的活動，才符合停職意義。

    市議員曾資程也批，高虹安的行為是對司法制度與行政倫理的挑釁，且民眾黨的政治人物幾乎是「睥睨一切，無視人間律法」。

    曾資程說，停職不是「請假」；停職是因法院認定有刑責風險，為防止公權力與行政資源被濫用所設的防線。當一位被停職的首長，仍能動用市府資源、安排活動，邀請議長、副議長同台「壯膽」，這不只是政治表演，是對司法制度與行政倫理的挑釁。

    他認為，停職中的市長，不應藉由市政活動「復出試水溫」，更不該透過特定活動營造「仍掌握市政」假象。不僅讓基層公務員無所適從，更讓市民錯亂「誰在主政」。籲高虹安尊重司法，不是趁司法尚未定讞，企圖模糊「停職」與「在職」的界線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播