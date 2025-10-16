自行車道啟用 停職市長高虹安搶曝光

新竹市香山區鹽港溪自行車道啟用。 （記者洪美秀攝）

高上台致詞 與議長、副議長同框 代理市長邱臣遠略顯尷尬

涉貪停職超過一年的新竹市長高虹安，躲過七二六大罷免後，昨天首度公開出席市府官方舉辦的鹽港溪自行車道啟用典禮，除上台致詞，也參加啟用儀式，更與市議會議長許修睿、副議長余邦彥同台，並與代理市長邱臣遠騎乘YouBike電輔車繞行鹽港溪自行車道，高虹安對外宣告復出各項市政官方活動態勢明顯，除不甩停職處分，更找來議長、副議長背書，傳達明年爭取連任的意圖。

參與鹽港溪自行車道啟用典禮

高虹安昨以「停職市長」身分出席市府舉辦的鹽港溪自行車啟用典禮，除上台用客家話致詞，也提到她多次關心此工程進度，讓坐在台下的已致詞過的代理市長邱臣遠略顯尷尬及坐立難安，更導致邱臣遠在與高虹安共騎一小段自行車後，還未接受媒體聯訪，就急著到附近民宅找廁所。

據了解，高虹安此次選擇偏遠的香山市政活動做為復出各項市政工作的起手式，還特地找來議長與副議長同台壯膽與背書，期獲議會認可，為後續全面復出市政工作鋪路。

罷免未通過 高頻繁出席社團活動

市府幕僚提到，高虹安雖去年七月廿六日因助理費官司一審被判刑而停職，但仍關心市政工作，今年面對七二六大罷免投票，高虹安更是勤走基層，大罷免不通過後，高虹安更加頻繁出席各項社團及宮廟活動，上週與里長同遊出席南投里政聯誼活動，甚至參加南投市府舉辦的國慶煙火公開行程，都是為復出市政工作做準備。

外界認為是為明年爭取連任做準備

高虹安涉貪助理費一審被判七年四個月，高院二審預計十二月十六日宣判，高虹安不甩內政部停職停權處分，也無視社會觀感，復出各項市政官方工作與活動，外界認為是為明年爭取連任做準備。

涉貪停職的新竹市長高虹安（前左六）出席鹽港溪自行車道啟用典禮，與代理市長邱臣遠（前左七）、議長許修睿（前左五）、副議長余邦彥（前左四）同台。 （記者洪美秀攝）

