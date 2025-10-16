為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園航空城安置戶貸款 金管會協助

    2025/10/16 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    中央銀行去年九月公布第七波信用管制，限制房屋貸款成數，也對貸款人信用嚴格考核，桃園航空城安置住宅住戶因此「限貸令」無法辦理貸款，市府初步統計廿五戶受影響，經與中央折衝協調後，金管會已發函給各銀行協助個案辦理貸款，市府後續也會追蹤、管考，確保有需要貸款的安置戶都能申請到貸款。

    25戶受「限貸令」影響

    桃園市長張善政昨天主持市政會議時表示，航空城安置住宅共有一四〇四戶，市府地政局辦理簽約時，不少住戶反映，重建與購屋時因限貸令與銀行放款規定，貸款不易，已知有廿五戶受影響，為此，市府多次向行政院航空城專案小組、中央銀行、金管會等單位反映，爭取將安置戶排除在限貸令與銀行法限制之外。

    張善政說，今年九月行政院會時，市府再次提議，最終獲得金管會回應並行文給銀行，優先處理安置住宅案件，如有金融機構因放款不足，導致安置戶無法申辦貸款，也會協助具體個案解決問題，未來若有新增個案，也會比照該模式處理。

    張強調，航空城的整體開發是台灣的重大建設，住戶犧牲自己並配合國家重大政策，政府沒有理由以限貸令來卡住戶，所幸中央、地方已經達成共識，努力讓安置戶都順利重建家園，迎來航空城「開花結果」的時刻。

