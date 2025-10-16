桃園市場、夜市電子支付不普及 議員促獎勵

桃園市場、夜市電子支付普及率仍不高，議員建議市府提供補助或獎勵誘因。（桃園市經發局提供）

桃園市持續推動市場、夜市及商圈電子支付，目前市場、夜市電子支付普及率僅廿四．五％，議會定期會昨由市府經濟發展局工作報告，議員陳韋曄質詢要求桃市比照台北市、台中市提供攤商補助或獎勵誘因，拉高使用電子支付的意願；經發局長張誠答稱，已有商業轉型服務中心提供攤商相關協助，特別是在導入設備的補助上，至於獎勵誘因可納入考量。

普及率24.5％ 興國市場100％最高

經發局統計，市境市場、夜市攤商共二三〇七攤，有裝設電子支付的五六五攤，包括興國、東門、新永和、八德、大園、龍潭、南門、忠貞等市場及桃園、中壢觀光夜市，以興國市場裝設率一〇〇％最高，其次為東門市場七十五％、桃園夜市卅八％、中壢夜市十八％；全市廿六處商圈，使用電子支付以餐廳、連鎖店、超商、百貨公司為主，商圈電子支付家數將於明年盤點。

議員建議設輔導團 協助行銷

陳韋曄說，台北針對攤商導入電子支付給予獎勵金，新加入者還能一次性領取兩千元，台中也對店家行動支付達到七萬五千元者提供一％獎勵金，桃市可比照給予攤商階段性獎勵金或交易上的回饋，並成立行動支付輔導團，協助攤商申辦、操作甚至行銷。

經發局市場科長陳慶仁回應，武漢肺炎疫情期間，為減少攤商與民眾交易接觸，政府鼓勵電子支付，疫後大多恢復傳統現金消費模式，且市場攤商得自費裝置水電及網路設施，帳務交易及稅務問題攤在陽光下，都是影響攤商引進電子支付意願的原因。

業者︰市場消費者習慣用現金

興國市場自治會委員魯力維表示，市場消費者的年紀偏中高，比較習慣現金交易，這需要慢慢地改變，加上電子支付需扣手續費，攤商接受度仍須時間；興國市場三年前開始推電子支付，當時分四天舉辦教育訓練並由他主講，現在的支付系統比當年進步很多，使用的消費者逐年增加，現在大概有四成，樂見市府提供補助或獎勵誘因，但攤商申請之後，有無使用才是關鍵。

