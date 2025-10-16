為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    泰安溫泉飯店傳弊案 苗縣府稱無問題

    2025/10/16 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導

    週刊於今年二月曾報導立委高金素梅侄子、苗栗縣泰安鄉代高晉揚涉及苗栗縣泰安鄉五星級飯店「汶水湯元」開發弊案，當時高晉揚否認與高金素梅有關，也否認有所謂弊案存在；週刊再度報導相關溫泉飯店開發案並稱土地變更受相關單位量身打造通過。苗縣府工商發展處昨天回應，目前為止開發計畫並無問題。

    縣府工商發展處指出，汶水湯元溫泉飯店開發案分為兩部分，河川治理線的部分，業者當初已經向河川局申請過河川治理線調整；另外，部落會議的部分要由公所和業者自行去協調召開會議，目前仍由業者執行中。

    工商發展處表示，開發計畫部分都是透過興辦計畫經縣府文化觀光局核定後，業者要進行環評、水保等相關法令的報告，經過目的事業主管機關和主管機關審定後提送開發計畫，縣府依區域計畫法相關審定，再報請國土署核備，目前為止開發計畫沒有問題。

    至於開發案被質疑變更河川線侵占國土，縣府原民處則回應，汶水溪由第水利署第二河川局管轄，「汶水湯元」申請興辦事業計畫為二〇一七年二月，但依水利署公告資料，二〇一七年五月後河川法線並未更動過。

