台北客家義民嘉年華 25日連3天舉行

台北市客委會昨舉辦「二〇二五台北客家義民嘉年華」記者會，宣告全台最大客家祭典正式啟動。今年也同步推出首屆「台北客家美食節」與「客家時尚獎」兩大系列活動。台北市副市長林奕華表示，今年以「忠義您．客讚」為主題，除了體現客家忠義精神，更是「中意你」的諧音，傳遞客家互助、愛的特質。台北市客委會主委吳文德也補充，客讚不只是稱讚的讚，也象徵市集「棧」的聚合力量。

吳文德表示，這次嘉年華於廿五日至廿七日，於中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦，包括迎神典禮、安座大典、挑擔踩街、主祭大典與送神大典等，其中也首度邀請日本YOSAKOI夜來季演舞團「躍動」來台，融合日本祭典與現代編舞，展現勇義精神。

吳文德說，客家大戲則邀請客家採茶劇團演出「梨花破軍」。藝文晚會則結合帶有台北脈動跟客家風華的科技光影火舞、客語流行音樂團體青鳥合唱團、客莊搖滾國樂采風樂團、客家馬戲團搏逗兄弟，以及活動代言人，同時也是億萬歌姬與客家「細妹」的林芯儀壓軸登場唱歌。

吳文德提到，這次也推出首屆「台北客家美食節」與「客家時尚獎」活動。美食節集合小禾埕市集，以味覺傳遞客家情感。時尚獎則邀請青年設計師展現對於環保與忠義精神的創新詮釋。

