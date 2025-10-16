為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    海委會推動藍碳 跨部會整合邁向淨零

    2025/10/16 05:30 記者黃宜靜／台北報導
    海委會主委管碧玲（前排中）出席亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研討營，匯聚40個國家、非政府組織等代表，討論藍碳議題。（記者王藝菘攝）

    為實現二〇五〇淨零排放目標，海委會主委管碧玲表示，海委會推動藍碳作為淨零戰略中「自然碳匯」的重要一環，今年七月「海草復育與紅樹林植林方法學」已通過環境部核定，未來將強化跨部會整合，開創投資潛力、實現淨零目標。

    海委會昨日舉辦「亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研討營」，共四十個國家、國際非政府組織、企業等齊聚交流。

    管碧玲表示，藍碳（海草床、紅樹林及鹽沼）不僅高效吸存碳，還能保護海岸、支撐漁業等，也呼應「二〇五〇國家海洋政策白皮書」中的「讓海洋成為氣候變遷解方」政策方向，今年七月「海草復育與紅樹林植林方法學」已通過環境部核定，展現台灣將科學成果轉化為政策的能力。

    海委會國際發展處處長李珊瑩指出，亞太經濟合作會議（APEC）藍碳發展研究報告認為，應強化「監測、報告與查證」（MRV）機制、促進法制協調、建構融資機制及納入性別平權等，短期目標將專注於培養MRV技能等，中期計畫則著重於政策協調，納入國家自主貢獻（NDC）等，盼APEC建立一致的MRV標準、跨經濟體合作，開創投資潛力，實現淨零目標。

    管碧玲強調，「藍碳不只是減碳工具，更是橋梁，連結氣候行動與氣候海洋治理、地方守護與區域合作共同責任。」盼吸引更多公私部門投入，讓藍碳成減碳行動一部分。

