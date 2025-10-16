災民：季連成忙開協調會 徐榛蔚跑去參加法會

媒體昨天詢問縣長何時公開與縣民見面？行研處長陳建村沒有回答。（記者洪臣宏攝）

花蓮光復災區復原尚未完成，準「風神」颱風將要形成，花蓮縣長徐榛蔚仍行蹤隱密，媒體昨天詢問縣長何時公開與縣民見面？縣府行研處長陳建村沒有回答，反而要大家給第一線人員專心做事的時間。

光復災民劉哲瑋十四日深夜在臉書指出，縣長徐榛蔚是總指揮官，結果日前跑去吉安鄉參加法會，相較中央前進協調所總協調官季連成持續召開救災協調會，「難道參加法會比較重要？」

陳建村表示，前進協調所容納許多部會人員，也包括花蓮前進指揮所，很多平台有救災、復原重建等資訊，中央跟地方也都有相關座談會蒐集意見，這些意見需要分析轉成政策、行動，應讓第一線工作人員專心做這些事。他沒有對縣長未現身救災指揮做說明。

陳建村也說，目前有非常多權責單位正進行調查，指定縣府說明非常多問題，包括各機關間互相通知及應變作為，程序進行中。

對於原民媒體以族語抨擊縣府救災作為，陳建村強調「我們是在一起的」，中央原民會、花蓮縣原民處都在部落現場，回顧九二一大地震、莫拉克風災重建委員會，在場資深公務人員都曾參加過，留下非常多報告書跟研究，他認為，關於原民部落要有文化敏感度，希望有「離災不離鄉、離災不離村」規劃。

