    防堰塞湖二次傷害 季連成裁示混合式撤離

    2025/10/16 05:30 記者洪臣宏、王錦義／花蓮報導
    中央緊急應變協調所昨天召開第一次協調會，包括光復鄉等3位鄉鎮長及警戒區內村長與會。 （記者洪臣宏攝）

    準「風神」颱風可能侵襲台灣，對花蓮堰塞湖災區造成二次傷害，中央昨天編成「緊急應變協調所」，邀集地方召開第一次防颱會議，多位村里長會中反映能垂直撤離，與花蓮縣府堅持的疏散撤離不同調；總協調官季連成最後裁示，採取「混合式撤離」模式。

    村里長贊成垂直撤離

    光復鄉西富里里長劉貴滿表示，許多人不想離家去避難，況且有了上次經驗，來自全國的物資充足；但重大傷病者還是以疏散撤離或依親為宜。

    不聽勸導將被罰款

    季連成指出，會尊重鄉鎮長和村里長的意見，因為他們對地方了解深入，決定將大全村和大進村納入警戒區域，採取混合式撤離模式，涉及約一千多名居民；洗腎患者和獨居老人將優先送往醫院，將派出五位督導官檢查民眾是否遵守避難指示，勸導不聽者將被罰款。他強調，撤離的成功關鍵在於「強制執行力」，中央、縣府及軍方都會提供協助。

    協調所調整組織因應

    協調所同時組織調整，將編成堰塞湖天氣監測組、疏散撤離組、安置收容組、支援調度組（國軍）、機械車輛撤離組、交通管制組、搜索救援組、後勤供應組及督導管制組。

    防災作為方面，目前沙包有八萬五千個，將以村及街道為單位設囤積點，民眾可前往領取，原則上每家戶廿包為一串，估計廿包可以阻擋卅公分水量。季連成說，目前沙包數量足夠，不夠可以再裝填，希望每個家戶都能用沙包阻擋颱風帶來的大水。

    季連成說，根據中央氣象署最新資料，準「風神」颱風現仍為低氣壓，威脅時間點可能在十九、廿日，防颱工作仍有充足時間準備，請居民放心。

