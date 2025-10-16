馬太鞍溪北岸萬榮堤阻擋洪水沖往鳳林／光復鄉也要蓋超級堤防 後年底完工

馬太鞍溪堰塞湖潰流，北岸超級大堤阻擋大部分洪水，不過仍發生堤頂溢流，造成後方防汛道路變成河道，從遺留的水線看溢淹高度有1公尺。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪北岸卅多年前由「省府新生地開發處」興建全國第一條超級堤防，阻擋了沖往鳳林中心埔的大部分洪水，災民質疑正因這條大堤，才讓洪水全都到光復鄉！經濟部水利署強調，將在南岸光復鄉也蓋超級堤防，做到相同保護，強調「堤防不會有缺口」，讓居民長治久安。

光復鄉災民不滿，馬太鞍溪北岸的超級大堤「到底保護了誰」？因為萬榮工業區根本就沒實現，環保科技園區也閒置，超級大堤不是解方，「水要有地方走」，建議直接拆北岸堤防、拿沒有人的工業區當滯洪池！

水利署指出，北岸超級堤防「萬榮堤」有其歷史淵源，過去鳳林鎮因工業區計畫有此設施，現在堤防後方已有居民在這片新生地耕作，不能說拆就拆。

高5公尺、堤頂寬度50公尺

水利署強調，馬太鞍溪南岸也要蓋超級大堤，規格與北岸相同、做到一樣的保護，同為高度五公尺、堤頂寬度五〇公尺，靠近堤防有淹水過的土地由中央協議價購或徵收，規劃約一五〇公尺至二〇〇公尺寬的洪氾區，後方多蓋一道矮堤，假如大水溢堤可由矮堤將水引導至花蓮溪。

水利署指出，超級大堤預計今年底前完成初步規劃，與居民交換意見、獲認同後才會施工，工程最快可於二〇二七年底完成。

水利署也說，光靠超級大堤可能不夠，優先濬深中間水道打造深槽流路，將河流中心挖寬、挖深，目前已完成二六〇〇公尺的中間深槽銜接到馬太鞍溪與花蓮溪匯流口，讓水流路盡量保持在中間，減少堤防沖刷。

馬太鞍溪分3階段疏濬

馬太鞍溪疏濬將分三階段，今年底前將疏濬一〇〇萬立方公尺、明年汛期前再加二〇〇萬立方公尺，明年底再加三〇〇萬立方公尺，共計六〇〇萬立方公尺，將花蓮溪匯流口的河床降低後，就會清理支流麗太溪、光復溪等溪流，一旦有豪大雨會先出動移動式抽水機，目前共七個疏濬標案辦理中，馬太鞍溪南岸新的臨時堤防預計十一月七日開標，希望明年七月完成。

水利署在馬太鞍溪疏濬進行河流中心濬深、加寬，創造深槽流路。（記者花孟璟攝）

