    生活

    彰化十大超速熱點出爐 拍到時速135公里

    2025/10/16 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣交通警察隊公布今年前三季全縣固定式測速照相桿前十大超速熱點，榜首仍是彰化市東外環二．二公里南下方向照相桿。（警方提供）

    彰化縣交通警察隊公布今年前三季全縣固定式測速照相桿前十大超速熱點，榜首仍是彰化市東外環二．二公里南下方向照相桿。（警方提供）

    開快車就是跟荷包過不去！彰化縣交通警察隊公布今年前三季（一到九月）全縣固定式測速照相桿前十大超速熱點，榜首仍是彰化市東外環二．二公里南下方向，取締高達六三九八件；最離譜的則是一名駕駛，在限速九十公里的西濱快速公路線西路段，竟飆到時速一三五公里，超速四十五公里，依法累計重罰一萬二千元。

    榜首東外環2.2公里南下方向

    彰化縣警察局交通隊表示，這次統計不包括五十六處科技執法設備，至於取締件數第二與第三名，依序是彰化市大彰路、縣一三九線七．七公里處，共取締五四三一件，以及芬園鄉大彰路、縣一三九線八．五三七公里處，取締二五七七件。

    其他七處則是台六十一線一七〇．一一公里南向、員林市員埔路與三潭巷口、和美鎮和港路與西興路口、大村鄉台一線二〇一．四公里南下、鹿港鎮鹿和路二段五〇七號前、竹塘鄉中央路二段與大湖路口，以及二林鎮太平路與修心路口。

